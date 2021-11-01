Питерец с поддельными правами за рулем и 17 кг экстази попался полицейским в Татарстане

Иномарку, за рулем которой находился 33-летний житель Санкт-Петербурга, остановили автоинспекторы на посту ДПС.

При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение – подделка. Кроме того, водитель сильно нервничал. Тогда стражи порядка решили осмотреть машину.

В нише для запасного колеса были обнаружены пакеты с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в свертках были 17 кг экстази.

Также установлено, что питерец был лишен на 18 месяцев водительских прав. Наркокурьера задержали и поместили под стражу.