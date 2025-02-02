«Питер становится сильнее, это правда»: Вербов с трудом одолел Алекно в битве «Зенитов»

На этот раз перед казанцами предстал куда более сильный питерский «Зенит», нежели в прошлых матчах, из-за чего победа была достигнута в особо упорной борьбе. О ключевых событиях матча - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Непростая победа для Казани

Говоря о матче, хочется отметить, что команды всю игру шли нос к носу. Доходило до того, что ни один из «Зенитов» не мог обеспечить себе отрыв по очкам больше, чем в три балла. Казанцы хоть и сумели победить, но нельзя сказать, что они были явным фаворитом в этом матче.

Особенно это подтвердилось в первом сете. Его дерзко забрали гости после долгой перестрелки (30:28). Но в остальных команда Алексея Вербова все же сумела реабилитироваться и в концовках вырвать победы в последующих сетах. В итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Но если посмотреть на цифры самих партий, то становится ясно, каким напряженным был этот матч (28:30, 28:26, 25:22, 25:23).

После встречи доигровщик казанцев Дмитрий Волков рассказал, что петербуржцы первую половину матча просто не давали хозяевам площадки нащупать свою игру.

«Первые две партии мы играли хорошо, но «Зенит» своими действиями не позволял нам поймать кураж, войти в свой ритм. Были какие-то касания, невероятные защиты, что, конечно, им добавляло уверенности, а нас, наоборот, немного прижимало к земле. Но потом, во второй половине игры, стало получаться и, наверное, им стало везти меньше», - сказал Волков.

Фото: zenit-kazan.com

Коллектив Алекно стал сильнее

Вероятно, сейчас команда Владимира Алекно находится в лучшей своей форме в этом сезоне. И вчерашний матч показал, как команда из Санкт-Петербурга усилилась по сравнению с осенними матчами против «Зенита-Казань».

Еще до вчерашней встречи было понятно, что петербуржцы дадут напряженный бой. К игре они подходили с 13-матчевой победной серией в Суперлиге. И сам Алекно после игры с казанцами заявлял, что уровень волейбола его команды повысился.

«Считаю, что качество волейбола в Питере чуть-чуть поднимается. Вот это для меня важно», - сказал наставник.

Его слова подтвердил и второй тренер казанцев Константин Сиденко. Он указал, что зенитовское дерби с каждым разом становится все сложнее и сложнее.

«Скажу честно что с каждой игрой Питер становится сильнее, это правда. Мы на них настраивались, мы готовились к этой игре, и Питер доказывает, что они с каждой игрой прибавляют. Играть становится сложнее. И они доставляют нам много проблем», - сказал специалист.

Действительно, при Алекно петербуржцы стали грозным соперником. Хоть поначалу их выступления и были скомканными, сейчас они показывают стабильность и высокий уровень. До игры с казанцами они находились на втором месте в таблице. И наверняка еще вернутся туда в последующих матчах, учитывая относительно легкий календарь игр, где из фаворитов лишь московское «Динамо».

Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» остается сильнейшим клубом России

Но как бы не были хороши петербуржцы, до победы в зенитовском дерби они еще не доросли. Казанцы все еще остаются сильнейшей командой в Суперлиге. И ярко это иллюстрирует то, что именно вчера прервалось победное шествие «Зенита».

Владимир Алекно после игры рассказывал, что «Зенит-Казань» силен, его игроки опытны и умеют побеждать в тяжелых матчах.

«Казань сегодня сильна, нечего говорить. Поэтому тяжело с ними. Класс игроков высокий. Знают, как побеждать в тяжелые моменты. Кажется, очко в очко, в концовке раз-раз, но они знают, как сделать, чтобы уйти вперед», - прокомментировал тренер.

Ну и главный итог вчерашнего матча – четвертая победа Вербова над Алекно. Но на сей раз она была добыта не столь уверенно, как в прошлых зенитовских дерби. Не факт, что победная серия ученика над учителем продолжится.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com