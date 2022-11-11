Питчинг региональных кинопроектов «Время кино» состоится 10 декабря

В Казани 10 декабря состоится питчинг для региональных кинопроектов «Время кино». Он входит в программу III Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка).

В начале следующего месяца станут известны кинопроекты, вошедшие в шорт-лист. Они будут распределены по категориям «Старт», «В процессе», «Пилот» (для сериалов). Отбор произойдет среди 189 заявок из 36 регионов.

В состав экспертного совета вошли руководитель проекта ПрофиСинема, Доцент ВГИКа Нина Ромодановская; продюсер кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент», сценарист Василий Клепацкий; генеральный директор дистрибьюторской компании «СБ ФИЛЬМ» Сергей Сорочкин; генеральный продюсер, сооснователь кинокомпании «РУССКОЕ» Ирина Смирнова и другие.

Руководитель АНО по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбина Нафигова рассказала, что в этот раз заявочная кампания была шире, нежели ожидали организаторы.

«Еще прошлой весной мы рассматривали проекты в процессе создания и завершения. В этот же раз нам удалось расширить питчинг. Сюда добавились категории сериалов и фильмов на стадии старта. Особенно хочется отметить многожанровость в номинации “Пилот” – экспертной комиссии предстоит сделать непростой выбор», – подчеркнула она.

Такое внимание к номинации для сериалов объясняется еще и тем, что, помимо основного приза, кинокомпания «РУССКОЕ» предоставит финансовую и реализационную поддержку для лучшей мелодрамы.

В этот раз призовой фонд питчинга составил 1 млн рублей. Также участники смогут присоединиться к обучающему интенсиву, встречам с экспертами.

Автором и инициатором Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка) выступила Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.