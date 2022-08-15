Питчинг, кинорынок и форум киношкол: акценты деловой площадки Казанского кинофестиваля

Помимо кинопоказов и конкурсной программы, Казанский международный фестиваль мусульманского кино делает акцент на деловой площадке. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Для нас деловая площадка — возможность скоординировать свои действия, понять, в какую сторону должен двигаться татарстанский кинематограф. А во-вторых, это возможность профессионального общения и обмен опытом», — рассказала Айтуганова.

Еще в прошлом году был реализован региональный кинорынок. По мнению исполнительного директора фестиваля, России могут быть интересны последние новинки иранского и турецкого кинематографа. Свою продукцию активно представят и страны СНГ, где киноотрасль сейчас возрождается. Также к участию приглашены Болливуд и китайский кинематограф.

Кроме того, на деловой площадке фестиваля будет проведен Международный питчинг кинопроектов. Миляуша Айтуганова уверена — эта история поспособствует привлечению большего количества кинематографистов в Татарстан. «Мы принимаем только те заявки, которые предлагают создание фильмов в копродукции с республикой. Подобного питчинга в России нет. Такой подход к созданию кинопродукта позволит татарстанскому кинематографу проще выходить на всероссийскую и международную арены», — пояснила она.

Сегодня на питчинг принято 50 заявок. Среди желающих снять фильмы в копродукции с Татарстаном — Египет, Турция, Индия, Казахстан, ОАЭ, Индия, Азербайджан и другие страны.

Впервые во время работы деловой площадки соберется форум киношкол. На него приглашены кинообразовательные учреждения России.

«Причем не только государственные, такие как ВГИК или Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, но и частные школы. Необходимость собрать такой форум появилась в связи с тем, что в наших учебных учреждениях готовят актеров, режиссеров, сценаристов. А такие нужные для киноиндустрии кадры, как гримеры, художники-постановщики, художники по костюмам, не готовятся практически нигде. В рамках форума киношкол мы бы хотели поднять этот вопрос и подумать, как можно было бы развить эту историю», — отметила Миляуша Айтуганова.

Она подчеркнула, что частные школы быстрее ориентируются и отвечают потребностям рынка, изучая его. В Санкт-Петербурге и Москве есть несколько подобных школ, которые уже обучают специалистов.

«Хотелось бы, чтобы у нас в Казани появился похожий филиал. В колледжах также можно было бы вводить подобную практику, к примеру, в Фешинском училище можно было бы готовить художников по костюмам, а в театральном — специалистов по киногриму», — заметила Айтуганова.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».