«Питбайк – не игрушка»: в Менделеевске обсудили вопросы безопасности подростков

На деловом понедельнике в администрации Менделеевского района РТ особое внимание уделили вопросу безопасности несовершеннолетних. Заместитель главы муниципалитета Лейсан Галеева в своем выступлении акцентировала внимание на тревожной тенденции – росте популярности питбайков среди подростков.

«В последнее время мы наблюдаем рост использования питбайков среди подростков. Эти мотоциклы, хотя и выглядят привлекательными, представляют собой серьезную опасность как для самих юных райдеров, так и для окружающих», – отметила докладчица.

По ее словам, отсутствие опыта в управлении транспортным средством может привести к трагическим последствиям. «Питбайки могут развивать высокую скорость, и без должного опыта управления ими подростки рискуют не только получить травмы, но и создать угрозу для других участников дорожного движения», – подчеркнула замглавы.

Она напомнила, что задача органов местной власти, родителей и педагогов – создать для детей безопасную среду. «Наша главная задача – обеспечить безопасность наших детей и создать безопасную среду для жизни в районе», – добавила Галеева.

К родителям чиновница обратилась с призывом внимательнее относиться к выбору досуга для своих детей: «Я призываю родителей задуматься о последствиях покупки таких «игрушек». Вместо этого давайте вместе направим внимание наших детей на более безопасные и конструктивные увлечения».

Кроме того, она подчеркнула важность диалога с подростками о правилах поведения и ответственности на дороге: «Обсуждайте с ними важность соблюдения правил безопасности и ответственности на дороге. Берегите своих детей и будьте внимательны к тому, чем они занимаются. Наша общая безопасность зависит от нас всех», – заключила Галеева.