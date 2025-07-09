Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

После затяжного и довольно прохладного июня в Нижнекамске наконец установилась по-настоящему летняя погода. Воздух прогрелся, температура в ближайшие дни не опустится ниже +26 градусов. Многие горожане радуются солнцу и теплу, но медики призывают не забывать о мерах предосторожности – особенно в часы пиковой жары.

Одно из самых оживленных мест в городе – фонтан в парке «Семья». Звук воды и детский смех здесь сливаются в единый ритм лета. Это место сейчас можно назвать настоящим «уличным термометром» – чем выше температура, тем больше здесь ребятни и отдыхающих.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Это уже совсем другое настроение, люди выходят гулять. Когда было прохладно – парк был пуст», – делится одна из горожанок.

«Дожди надоели уже. И в огороде все портится, так что теперь прямо радостно на душе», – вторит ей другая.

«Мы всегда ждем солнышко. Когда оно появляется – на душе тепло, и настроение поднимается. Мы любим лето!» – улыбается женщина с детьми.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Однако долгие прогулки под открытым солнцем могут быть опасны. Врачи напоминают: в жару возрастает риск тепловых ударов и обезвоживания, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице подготовили рекомендации для жителей.

«Необходимо обильное питье, исключая кофе и сладкие газированные напитки, которые только усиливают обезвоживание. Рекомендуется носить свободную светлую одежду из натуральных тканей и по возможности избегать пребывания на солнце в промежутке с 11 до 17 часов», – пояснила заведующая отделением кардиологии с палатой реанимации и интенсивной терапии Нижнекамской центральной районной больницы Ольга Краснова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Также в жару стоит отдавать предпочтение овощам и фруктам. При первых признаках ухудшения самочувствия – головной боли, слабости, тошноте – нужно как можно скорее обратиться к врачу. Синоптики обещают, что в ближайшие дни погода останется устойчиво теплой. А значит, стоит наслаждаться летом – разумно и безопасно.