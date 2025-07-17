Пит-стоп для повышения эффективности производства на «Нижнекамскнефтехиме»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» продолжается плановый остановочный ремонт производств – важный этап программы модернизации оборудования. Предприятие переходит на двухлетний и четырехлетний межремонтный интервал работы, что соответствует стандартам современных нефтехимических производств.

Это позволит обеспечить показатели бережливого и умного производства на уровне лучших мировых практик: более рациональное использование сырья и энергоресурсов, высокую загрузку оборудования, надежность и безопасность работы, а также экологическую эффективность.

В ходе ремонтных работ на десяти производственных площадках, включая завод бутилового каучука, специалисты проводят комплексное техническое обслуживание. На заводе БК ремонт продлится три недели: будет выполнена очистка труб и аппаратов, восстановлен холодильный комплекс – важный элемент для производства каучука. Также здесь установят дополнительное оборудование, позволяющее реже останавливать производство для ремонта.

По словам директора завода бутилового каучука Юрия Долгих, этот этап – не просто плановая остановка, а переход на новый уровень эксплуатации. Внедряется система, при которой капитальный ремонт потребуется лишь через два года, что повысит стабильность работы и позволит увеличить выпуск востребованного в промышленности каучука.

Ранее завод останавливался на ремонт дважды в год, однако благодаря масштабной модернизации 80% оборудования переведено на двух- и четырехгодичные межремонтные циклы. Ключевые узлы оборудования теперь резервируются, что позволяет переключаться на запасные линии без полной остановки производства. Это экономит время, ресурсы и снижает нагрузку на экологию за счет уменьшения количества пусконаладочных операций, отметил старший менеджер по остановочным ремонтам Денис Шелленберг.

В период ремонта может наблюдаться усиленное пламя факелов – это стандартная система безопасности, которая сжигает остаточные газы. Выбросы при этом находятся в пределах нормы и не представляют угрозы для населения и окружающей среды. Концентрация загрязнителей при факельном сжигании в десятки раз ниже предельно допустимых значений, подчеркнул руководитель экологической службы Олег Гришаков.

Факел является технологическим элементом защиты: при высоких температурах остаточные газы превращаются в воду и минимальное количество сажи. Санитарно-защитная зона исключает влияние на город, а выход на факел носит временный характер и прекращается после вывода оборудования в ремонт и выхода на штатный режим.

Для контроля качества воздуха и сточных вод в населенных пунктах на границе санитарно-защитной зоны работает круглосуточный инструментальный мониторинг. На «Нижнекамскнефтехиме» установлено пять стационарных автоматизированных постов экомониторинга, еще один – на въезде в Нижнекамск. Данные с них поступают в систему каждые 20 минут. Дополнительно экологи регулярно берут пробы сточных вод, что является общепринятой и безопасной практикой во всем мире.