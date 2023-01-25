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Ру Тат
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Политика
25 января 2023  17:40

Писториус заявил, что первые танки Берлин сможет поставить Киеву через 3-4 месяца

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Первые танки Leopard Германия сможет отправить на Украину примерно через три-четыре месяца. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ТАСС. 

«Это не случится ранее, чем через три-четыре месяца», – сказал глава оборонного ведомства.

Напомним, сегодня Правительство Германии заявило о решении отправить на Украину 14 боевых танков Leopard 2, а также разрешило третьим странам реэкспорт боевых машин киевскому режиму. 

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