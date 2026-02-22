Пистолетные соревнования памяти участника СВО Романа Пчелина прошли в Казани

Фото предоставлено организатором мероприятия

В Казани на полигоне «Бункер» состоялись пистолетные соревнования на Кубок АНО ВПД «Курс», приуроченные ко Дню защитника Отечества. Турнир второй год подряд посвящен памяти Романа Пчелина – участника специальной военной операции, разведчика и боевого товарища.

Участники соревновались в двух дисциплинах: стрельбе из пневматического пистолета и стрельбе из пневматического автомата. Программа включала инструктаж по технике безопасности, серию зачетных упражнений и финальный подсчет результатов. Отдельный акцент сделали на дисциплине на рубеже и культуре обращения с оружием.

Организаторами выступили Региональное отделение Российского военно-исторического общества в РТ, АНО ВПД «Курс», Республиканский центр «Форпост» и Региональная молодежная организация «Вектор».

Фото предоставлено организатором мероприятия

Мероприятие прошло в рамках Года воинской и трудовой доблести и стало частью работы по развитию военно-прикладных форматов и увековечению памяти о героях.

«Память о Романе Пчелине сохраняется через конкретные дела. Такие соревнования формируют дисциплину, ответственность и уважение к тем, кто выполнял боевые задачи. Для молодежи это понятный формат, где важны точность, самообладание и работа в команде», – отметил Исполнительный директор РВИО в Республике Татарстан, депутат Государственного Совета РТ Тимур Камалетдинов.

По итогам соревнований участникам вручили грамоты, победителей и призеров наградили кубками и дипломами. Организаторы сообщили, что формат планируется развивать как ежегодный, с расширением программы и числа участников.