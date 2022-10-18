Пистолет кондуктора, который напугал казанцев в троллейбусе, оказался зажигалкой

Накануне в соцсетях появилось видео, сделанное одним из пассажиров казанского троллейбуса №2. Мужчина снял на камеру телефона кондуктора, у которого на поясе якобы висит пистолет.

В пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали данное видео.

«Кондуктор в троллейбусе – стажер. Просим не вводить пассажиров в заблуждение и не наводить панику. Предмет за спиной - зажигалка. Тем не менее, с данным сотрудником будет проведен допинструктаж о соблюдении должностной инструкции и недопустимости ношения на рабочем месте подобных предметов», – сообщили в пресс-службе управления.