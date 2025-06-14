Пистиолис высказался о переходе Кливленда из «Локомотива-Кубань» в ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал переход Антониуса Кливленда, выступающего на позиции разыгрывающего защитника, из «Локомотива-Кубань» в московскую команду.

«Хотел бы приветствовать Антониуса в ЦСКА. Рад работать с игроком, который воплощает в себе многие качества, которые соответствуют как моей баскетбольной, так и личной философии», – передает слова Пистиолиса пресс-служба «армейцев».

Напомним, Кливленд в минувшем сезоне провел 59 матчей в Единой лиги ВТБ, где в среднем набирал 13,9 очков. Со своей командой американец дошел до полуфинала, где «железнодорожники» уступили «Зениту» (3-4). В серии за третье место краснодарцы уступили УНИКСу (1-3).

ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. В 1/4 «армейцы» победили «Пари НН» (3-0), а в 1/2 – УНИКС (4-0). В решающей стадии «красно-синие» победили «Зенит» (4-2). Таким образом, «армейцы» стали 13-кратными победителями Единой лиги ВТБ.