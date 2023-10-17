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Письмо Ивану Грозному и документы Марджани: что обсуждали лингвисты разных стран в Казани
Какую письменность использовали наши предки, почему важно сохранять родные языки, а татарский входит в топ мировых языков для коммуникаций – в репортаже «Татар-информа» с Международной научной конференции «История письма европейской цивилизации и письменная культура народов России».
Послание Ивану Грозному и документы Шигабутдина Марджани в оригинале
Перед стартом конференции в Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка «История письма европейской и восточной цивилизации», где можно увидеть оригиналы эксклюзивных памятников деловой и книжной письменности стран Западной Европы и России, датированные XV-XIX веками.
«Нам будет предоставлена уникальная возможность изучения всей истории возникновения, становления и взаимодействия разных языков европейской цивилизации. У Татарстана есть огромный опыт в этом вопросе, которым он готов делиться. У нас есть более 8 тыс. письменных форм. И чем глубже мы узнаем историю, тем больше у нас будет уважения к родным языкам. Предлагаем всем внимательно посмотреть, познакомиться и влюбиться в эти материалы. Если мы будем любить свой язык, мы сохраним свою национальную идентичность и Россию», – отметил на церемонии открытия выставки заместитель Председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов.
Среди представленных экспонатов – оригинал послания папы Пия V царю Ивану IV с предложением примкнуть к военному союзу против турок, свидетельство об отставке по болезни солдата лейб-гвардии Измайловского полка Гончарова, жалованная грамота от Петра I Федору Апраксину на графское достоинство; документ о расторжении брака Вали Апанаева с Нагимой Утямешевой 1870 года, написанный рукой Шигабутдина Марджани, договор о найме на работу жителя деревни Агрыз Бугульминского уезда 1825 года и многие другие.
Также большое количество экспонатов было привезено из Санкт-Петербурга. Они являются частью коллекции выдающегося ученого Николая Лихачёва, сообщил директор Санкт-Петербургского института истории РАН, руководитель проекта «История письма европейской цивилизации» Алексей Серенов.
«Свой уникальный взгляд на историю культуры Николай Лихачёв привез отсюда, из Казани. Он выпускник местного университета. Своими идеями он связал наши два города. Этот проект – дань памяти выдающемуся ученому. Надеюсь, он откроет дальнейшие перспективы нашего сотрудничества», – заявил он.
Выставка будет работать для всех желающих в Национальной библиотеке РТ до 15 декабря.
«Казань – колыбель российского востоковедения»
В Татарстане уделяется особое внимание изучению истории письменности, сообщил на пленарном заседании конференции президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.
«Исторически Казань была колыбелью российского востоковедения. С момента создания в 1804 году Казанского университета изучению восточной письменной культуры здесь уделялось особое значение. Эта конференция – уникальная возможность найти точки соприкосновения, получить ответы на интересующие вопросы, обменяться опытом и выработать стратегию будущих совместных исследований», – отметил Рифкат Минниханов.
Он рассказал и об истории письма тюркского народа. Еще 1,5 тыс. лет назад среди них была распространена письменность на основе рунического алфавита. Затем, с приходом ислама, его вытеснил арабский.
«Эпиграфика и то, что мы сегодня имеем по этому направлению, – это основа нашей нации. Мы и дальше будем развивать эту сферу и поддерживать», – заключил Минниханов.
«Важно, чтобы имеющиеся знания получили прикладное применение»
Знания об истории письменности должны быть не просто предметом исследования, но и нашли прикладное применение в жизни населения, отметил заместитель Председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов.
«Уверен, для собравшихся на нашей конференции изучение истории, возникновения и взаимодействия языков – это не только профессия, но и призвание. Для сохранения родных языков очень важно, чтобы этот разговор не остался в стенах этой аудитории или даже в стенах научно-исследовательских институтов. Нужно, чтобы эта тема выливалась в духовный образ жизни нашего населения. Мы должны в одной большой команде сделать все возможное, чтобы сохранить свою национальную идентичность и развивать родные языки», – обратился к участникам Ахметов.
При этом он посетовал на то, что после всплеска интереса к родной культуре в 90-е годы она продолжает падать, что недопустимо, и добавил, что татарский язык литературно очень богат.
«Татарский – уникально богатый язык, который по статусу входит в топ-14 мировых языков», – сообщил заместитель Председателя Госсовета РТ.
По данным ЮНЕСКО, татарский язык относится к 14 наиболее коммуникационным языкам мира. Дело в том, что языки всех тюркских народов представлены татарским, стоящим в списке ЮНЕСКО на 11-м месте.
«История письма позволяет изучать нюансы культуры и науки»
В работе конференции примут участие ведущие специалисты-источниковеды, историки, текстологи, лингвисты и археографы, изучающие тексты на латинском, греческом, кириллическом, арабском, еврейском и других алфавитах, представляющие научные школы Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и ближнего и дальнего зарубежья.
«Эта конференция дает нам возможность узнать друг друга лучше. Тюркские народы внесли большой вклад в общемировое искусство и науку. История письма позволяет нам изучать эти нюансы. На таких мероприятиях мы делимся опытом по сохранению рукописного фонда наших институтов в библиотеках и музеях. Мы можем обнаружить произведения наших поэтов в архивах других стран», – отметил доктор философии по филологии, ученый секретарь Института рукописей им. Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана Азизага Наджафов.
Главной задачей конференции стало сохранение, выявление и представление широкой общественности рукописных памятников, добавил доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Алексей Сиренов.
«Мы должны понимать, что многие из этих памятников находятся в плачевном состоянии, потому что они десятилетия и столетия бытовали в неприспособленной среде. Мы должны их лечить. Для этого общество должно понимать, что это наша величайшая ценность», – заключил он.
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