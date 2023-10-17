Письмо Ивану Грозному и документы Марджани: что обсуждали лингвисты разных стран в Казани

В Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка «История письма европейской и восточной цивилизации»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Послание Ивану Грозному и документы Шигабутдина Марджани в оригинале

Перед стартом конференции в Национальной библиотеке Татарстана открылась выставка «История письма европейской и восточной цивилизации», где можно увидеть оригиналы эксклюзивных памятников деловой и книжной письменности стран Западной Европы и России, датированные XV-XIX веками.

Марат Ахметов: «Если мы будем любить свой язык, мы сохраним свою национальную идентичность и Россию» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам будет предоставлена уникальная возможность изучения всей истории возникновения, становления и взаимодействия разных языков европейской цивилизации. У Татарстана есть огромный опыт в этом вопросе, которым он готов делиться. У нас есть более 8 тыс. письменных форм. И чем глубже мы узнаем историю, тем больше у нас будет уважения к родным языкам. Предлагаем всем внимательно посмотреть, познакомиться и влюбиться в эти материалы. Если мы будем любить свой язык, мы сохраним свою национальную идентичность и Россию», – отметил на церемонии открытия выставки заместитель Председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов.

Большое количество экспонатов было привезено из Санкт-Петербурга. Они являются частью коллекции выдающегося ученого Николая Лихачёва Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди представленных экспонатов – оригинал послания папы Пия V царю Ивану IV с предложением примкнуть к военному союзу против турок, свидетельство об отставке по болезни солдата лейб-гвардии Измайловского полка Гончарова, жалованная грамота от Петра I Федору Апраксину на графское достоинство; документ о расторжении брака Вали Апанаева с Нагимой Утямешевой 1870 года, написанный рукой Шигабутдина Марджани, договор о найме на работу жителя деревни Агрыз Бугульминского уезда 1825 года и многие другие.

Также большое количество экспонатов было привезено из Санкт-Петербурга. Они являются частью коллекции выдающегося ученого Николая Лихачёва, сообщил директор Санкт-Петербургского института истории РАН, руководитель проекта «История письма европейской цивилизации» Алексей Серенов.

Алексей Серенов: «Этот проект – дань памяти выдающемуся ученому. Надеюсь, он откроет дальнейшие перспективы нашего сотрудничества» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Свой уникальный взгляд на историю культуры Николай Лихачёв привез отсюда, из Казани. Он выпускник местного университета. Своими идеями он связал наши два города. Этот проект – дань памяти выдающемуся ученому. Надеюсь, он откроет дальнейшие перспективы нашего сотрудничества», – заявил он.

Выставка будет работать для всех желающих в Национальной библиотеке РТ до 15 декабря.

«Казань – колыбель российского востоковедения»

В Татарстане уделяется особое внимание изучению истории письменности, сообщил на пленарном заседании конференции президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов: «Эта конференция – уникальная возможность найти точки соприкосновения, получить ответы на интересующие вопросы, обменяться опытом» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Исторически Казань была колыбелью российского востоковедения. С момента создания в 1804 году Казанского университета изучению восточной письменной культуры здесь уделялось особое значение. Эта конференция – уникальная возможность найти точки соприкосновения, получить ответы на интересующие вопросы, обменяться опытом и выработать стратегию будущих совместных исследований», – отметил Рифкат Минниханов.

Он рассказал и об истории письма тюркского народа. Еще 1,5 тыс. лет назад среди них была распространена письменность на основе рунического алфавита. Затем, с приходом ислама, его вытеснил арабский.

«Эпиграфика и то, что мы сегодня имеем по этому направлению, – это основа нашей нации. Мы и дальше будем развивать эту сферу и поддерживать», – заключил Минниханов.

Марат Ахметов: «Татарский – уникально богатый язык, который по статусу входит в топ-14 мировых языков» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно, чтобы имеющиеся знания получили прикладное применение»

Знания об истории письменности должны быть не просто предметом исследования, но и нашли прикладное применение в жизни населения, отметил заместитель Председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов.

«Уверен, для собравшихся на нашей конференции изучение истории, возникновения и взаимодействия языков – это не только профессия, но и призвание. Для сохранения родных языков очень важно, чтобы этот разговор не остался в стенах этой аудитории или даже в стенах научно-исследовательских институтов. Нужно, чтобы эта тема выливалась в духовный образ жизни нашего населения. Мы должны в одной большой команде сделать все возможное, чтобы сохранить свою национальную идентичность и развивать родные языки», – обратился к участникам Ахметов.

При этом он посетовал на то, что после всплеска интереса к родной культуре в 90-е годы она продолжает падать, что недопустимо, и добавил, что татарский язык литературно очень богат.

«Татарский – уникально богатый язык, который по статусу входит в топ-14 мировых языков», – сообщил заместитель Председателя Госсовета РТ.

По данным ЮНЕСКО, татарский язык относится к 14 наиболее коммуникационным языкам мира. Дело в том, что языки всех тюркских народов представлены татарским, стоящим в списке ЮНЕСКО на 11-м месте.

В работе конференции примут участие ведущие специалисты-источниковеды, историки, текстологи, лингвисты и археографы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«История письма позволяет изучать нюансы культуры и науки»

В работе конференции примут участие ведущие специалисты-источниковеды, историки, текстологи, лингвисты и археографы, изучающие тексты на латинском, греческом, кириллическом, арабском, еврейском и других алфавитах, представляющие научные школы Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов РФ и ближнего и дальнего зарубежья.

«Эта конференция дает нам возможность узнать друг друга лучше. Тюркские народы внесли большой вклад в общемировое искусство и науку. История письма позволяет нам изучать эти нюансы. На таких мероприятиях мы делимся опытом по сохранению рукописного фонда наших институтов в библиотеках и музеях. Мы можем обнаружить произведения наших поэтов в архивах других стран», – отметил доктор философии по филологии, ученый секретарь Института рукописей им. Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана Азизага Наджафов.

Главной задачей конференции стало сохранение, выявление и представление широкой общественности рукописных памятников, добавил доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Алексей Сиренов.

«Мы должны понимать, что многие из этих памятников находятся в плачевном состоянии, потому что они десятилетия и столетия бытовали в неприспособленной среде. Мы должны их лечить. Для этого общество должно понимать, что это наша величайшая ценность», – заключил он.