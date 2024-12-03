«Письмо Деду Морозу и Снегурочке от мальчика Димы»: банкир написал письмо Минфину и ЦБ

В преддверии форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ! первый заместитель председателя-правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов выступил с инициативами, которые помогут активизации банковского сектора и экономики. Свое обращение он опубликовал в РБК в виде письма Деду Морозу (Минфину) и Снегурочке (Банку России).

«Мальчик Дима из синей группы детского сада» рассказал, что в этом году он и другие ребята старались «вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей», и высказал несколько пожеланий: застраховать бюджет от рисков, эффективнее использовать фонд национального благосостояния для развития экономики, стабилизировать курс рубля.

«В начале уходящего года мы в нашем детском саду по традиции составили список целей и планов на год. У кого-то в списке была гайка космонавта Джанибекова, у кого-то – путешествие в Шанхай, у кого-то — звезда с неба. Гайку Джанибекова мы получили, в Шанхай съездили, а на звезду денег не хватило. Все дело в том, что мы рассчитывали на небольшой рост цен, где-то 4-4,5%, а получится повыше – 8,5-9%», - пишет топ-менеджер. Если ситуация повторится в 2025-м, то стремление к цели может обернуться переохлаждением экономики и ростом безработицы. По мнению банкира, достижение показателя по снижению инфляции до желаемой величины Банком России можно и отодвинуть.

Еще одно пожелание – поддержать рубль. «Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют! Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку – охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП - сократиться. Не проще ли стабилизировать курс – тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — написал Пьянов в авторской колонке для РБК.

Отдельно Пьянов отметил, что Банку России следует добавить ресурсов департаменту банковского регулирования, так как от появления идеи до ее реализации проходит слишком много времени. Если решать вопросы быстрее, то «целый банковский детский сад вздохнет с облегчением». Также зампред банка попросил включить в бюджетное правило не только нефтегазовые, но и ненефтегазовые доходы бюджета. По его словам, «было бы здорово откладывать часть «сладостей» на будущее», потому что иначе резкий рост расходов ведет к инфляции. Также мальчик Дима попросил ускорить выделение ресурсов ФНБ для строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Петербург».

Напомним, в Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.

И само письмо:

Письмо Деду Морозу и Снегурочке от мальчика Димы из синей группы детского сада.

Уважаемые Дед Мороз и Снегурочка!

Как хорошо, что вы придете на нашу Ёлку и в этом году. Мы, в синей группе детского сада, старались вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей. Поэтому в преддверии Нового Года мы хотим обратиться к вам с несколькими пожеланиями. Надеемся, они помогут всем нам в следующем году сделать жизнь лучше и стабильнее. Правда, ведомство Снегурочки считает, что мы своим активным корпоративным кредитованием осложнили ее задачу борьбы с инфляцией и чрезмерно израсходовали наш буфер капитала, поэтому не обидимся, если не все пожелания из списка будут исполнены.

Пожелание № 1. Модифицировать бюджетное правило, защищающее не только от нефтяных, но и от внутренних рисков.

Уважаемый Дед Мороз! В этом году в нашей стране было много бюджетных расходов и ненефтегазовых доходов. Значительно больше, чем мы ждали. Но, как часто бывает, если съесть слишком много конфет, то может стать плохо. Также и с экономикой: резкий рост расходов может привести к инфляции. Поэтому было бы здорово откладывать часть «сладостей» на будущее. Говоря на языке взрослых, можно дополнительные ненефтегазовые доходы сберегать, чтобы потратить их, когда экономике потребуется помощь со стороны бюджета, или направлять на уменьшение плана заимствований ОФЗ. Вы абсолютно правомерно считаете экономику нашей страны развитой, но тогда и бюджетное правило может и должно эволюционировать – сглаживать не только нефтяной цикл, но и деловой, как это делает Самихлаус, или, например, ВьехитоПаскуеро.

Пожелание № 2. Поддержать проект высокоскоростной железной дороги «Москва-Петербург» (ВСМ) через субординированные кредиты из ФНБ в 1 квартале 2025 г.

Снегурочка очень серьезно ужесточила нам распорядок дня на следующий год, и нам придется раньше вставать и выполнять гораздо больше домашних заданий. Чтобы справиться, нужны дополнительные силы и витамины. Все знают, что на проект ВСМ уже предусмотрены ресурсы из ФНБ. Выдайте витамин ФНБ в проект чуть пораньше, в первом квартале нового года, и не напрямую, а в виде суборда нескольким перспективным группам детей нашего детского сада. И мы через механизм кредитного мультипликатора поддержим больше качественных инвестиционных проектов нашей страны, не только ВСМ.

Пожелание № 3. Понятнее объяснить, каким путем мы будем двигаться к цели по инфляции 4% и в какой мере ЦБ учитывает риски рецессии

Уважаемая Снегурочка, я не буду просить у Вас быстрого перехода к снижению ключевой ставки, как это делают некоторые нетерпеливые дети из других детских садов. Пожелания более реалистичные и выполнимые.

В начале уходящего года мы в нашем детском саду по традиции составили список целей и планов на год. У кого-то в списке была гайка космонавта Джанибекова, у кого-то – путешествие в Шанхай, у кого-то — звезда с неба. Гайку Джанибекова мы получили, в Шанхай съездили, а на звезду денег не хватило. Все дело в том, что мы рассчитывали на небольшой рост цен, где-то 4-4,5%, а получится повыше – 8,5-9%. Цель, которую Банк России загадал в начале года, оказалась очень оптимистичной. Что если и сейчас 4,5-5% по итогам 2025 – не сбудется? Вдруг так выйдет, что в 2025 такая инфляция не станет подарком, а за стремление к ней придется заплатить большую цену в виде рецессии? Вдруг для быстрого снижения инфляции потребуется такое охлаждение экономики, что взрослые останутся без работы? Я хочу, чтобы и цены так быстро не росли, и у взрослых все хорошо было. Если горизонт достижения цели будет чуточку подальше, то будет достигнут оптимальный баланс.

Пожелание № 4. Активней интервенировать на валютном рынке в период повышенной волатильности курса.

Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют! Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку – охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП - сократиться. Не проще ли стабилизировать курс – тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает.

Пожелание № 5. Добавить ресурсов департаменту банковского регулирования ЦБ и создать работающую площадку для выравнивания позиций подразделений ЦБ РФ в регуляторных вопросах.

Уважаемая Снегурочка, это пожелание – самое легкое, оно не зависит от действий других ведомств, бюджетной политики, заморозков и урожая, утилизационных сборов и индексации тарифов, рынка труда, зато целый банковский детский сад вздохнет с облегчением. Скажу прямо - в Вашем ведомстве очень долгий time-to-market: на подготовку регуляторных документов, отражающих новые экономические реалии или новые концепции регулирования, уходит много времени. Внедрение нового норматива краткосрочной ликвидности (национальный НКЛ) – 2026 год, хотя суть новых экономических реалий была понятна в 2023 году. Порядок формирования резервов по заблокированным активам – дата выхода нам неизвестна, а экономическое явление проявилось в 2022 году. Риск-чувствительный лимит вложений в иммобилизованные активы: для того, чтобы бить по рукам другим детям моей группы, мне очень помогло бы иметь утвержденные регуляторные документы за год до продуктивного внедрения новой концепции регулирования.

Большое Вам спасибо за Ваши труды в уходящем году, здоровья, сил и хорошего предновогоднего настроения!

Дима Пьянов из синей группы банковского детского сада.