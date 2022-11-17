«Письма от детей — особый вид бронежилета»: школьники из Зеленодольcка поддержали солдат

Тактическое обмундирование, рюкзаки, дождевики, спальные мешки, технические принадлежности — это и много другое доставили в лагерь на базе МВЦ «Казань Экспо» мобилизованным из Зеленодольского района. Приятным сюрпризом для призванных из запаса стали письма от школьников, два из которых — адресные.

«Письма детей — это особый вид бронежилета. Это искренние слова, я читаю и понимаю, что буду носить его в нагрудном кармане теперь всегда», — заметил один из мобилизованных по имени Сергей.

«Это письмо важнее всех слов, что я слышал по телевизору», — добавил другой резервист.

Авторы писем — ребята из Васильевского центра внешкольной работы, участники организации «Волонтеры Победы».

В администрации Зеленодольского района отметили, что в пункты сбора «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» поступает большое количество писем от местных школьников. Все они передаются в республиканский центр для последующей доставки участникам специальной военной операции на Украине.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации, в Зеленодольском районе действуют шесть пунктов сбора помощи мобилизованным гражданам. Такие центры работают в сельских домах культуры поселков Васильево и Октябрьский, в селах Белое Безводное и Большие Ключи. В Зеленодольске соответствующие точки открыты в местном отделении партии «Единая Россия» (ул. Норкина, д. 3) и в подростковом клубе «Кристалл» (ул. Хазиева, д. 3).

В общей сложности из Зеленодольского района мобилизованы 250 человек.