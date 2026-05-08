«Письма мы храним в нагрудных карманах»: бойцы СВО – о поддержке из дома

В Лениногорске волонтеры, школьники и жители города продолжают отправлять гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Вместе с медикаментами, продуктами, одеждой и маскировочными сетями на передовую регулярно уходят детские письма, рисунки и небольшие сувениры, которые сами бойцы называют «вторым бронежилетом».

Об этом рассказал военнослужащий из Лениногорска, мобилизованный в октябре 2022 года. Его имя не раскрывается по соображениям безопасности.

«Спасибо и детям, и взрослым за ваши письма, рисунки, игрушки и шоколадки в конвертах. Поверьте, участники СВО хранят все подарки и тексты, что вы нам присылаете, бережем, складывая в нагрудные карманы», – сообщил боец в обращении с фронта.

По его словам, написанные от руки письма имеют для военнослужащих особую ценность.

«В цифровую эпоху для экипированного по последнему слову техники бойца написанное от руки письмо становится своего рода эмоциональным артефактом – в него мы вкладываем особый смысл, а иногда и наделяем некоторыми мистическими свойствами, как оберег», – отметил он.

Военнослужащий подчеркнул, что традиция фронтовых писем сохраняет связь поколений со времен Великой Отечественной войны.

«Письма на фронт – не новая традиция. Писали солдатам и в период Первой мировой войны, и в Великую Отечественную. Фронтовые “треугольники” в 1941–1945 годах стали особым явлением – в них делились размышлениями о жизни, рассказывали истории, вкладывали фотографии и рисунки», – рассказал боец.

Он также поделился историей своего товарища, который в 2024 году во время удержания населенного пункта оказался в окружении и получил тяжелое ранение.

«Именно сувениры от ребятишек и трогательные письма, написанные детскими каракулями, помогли тогда моему товарищу по оружию восполнить иссякшие силы, дали хорошую мотивацию к восстановлению», – сообщил военнослужащий.

Очередную партию гуманитарной помощи ко Дню Победы подготовили ученики школы №6 имени Героя России Дамира Исламова. В коробки с продуктами, средствами гигиены, медикаментами и теплыми вещами школьники вложили письма и рисунки со словами поддержки.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы Лариса Федорук, акция была приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Наши ученики относятся к сборам помощи военнослужащим с большой ответственностью и серьезностью, поскольку понимают, с каким трудом на передовой нашими защитниками куется Победа», – отметила она.

В детских письмах школьники благодарят бойцов за защиту страны и желают им скорейшего возвращения домой.

«Здравствуй, солдат! Я не знаю тебя лично, но понимаю, насколько ты смелый, отважный и мужественный человек. Ведь ты защищаешь Родину».

«Ты наш герой. Желаю тебе здоровья, никогда не сдавайся и возвращайся живым поскорее», – говорится в посланиях, которые отправились на передовую.

Следующую гуманитарную отправку школа планирует организовать ко Дню памяти и скорби, 22 июня.

Коробки с надписью «Спасибо, солдат» были переданы в штаб волонтерского движения «СВОих не бросаем» на улице Куйбышева. Отсюда гуманитарный груз направляется в зону специальной военной операции.

Руководитель волонтерской группы Светлана Салихова поблагодарила жителей города, предпринимателей, педагогов, родителей и добровольцев, участвующих в сборе помощи.

«Каждый рубль важен для приобретения всего необходимого бойцам СВО», – подчеркнула она.

По словам Светланы Салиховой, поддержку фронту продолжают оказывать и военнослужащие, вернувшиеся домой после ранений.

«Даже когда наши воины возвращаются домой по состоянию здоровья, они не оставляют своих товарищей без поддержки и внимания. Сердцем они все равно остаются там, на линии фронта», – рассказала руководитель штаба.

Волонтеры регулярно получают обратную связь от военнослужащих. Недавно бойцы подразделения 81 РВБ поблагодарили лениногорцев за гуманитарную помощь и маскировочные сети, отметив, что поддержка из родного города помогает им выполнять боевые задачи.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.