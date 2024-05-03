«Письма греют душу»: как семьи Буинского района поддерживают участников спецоперации

Семьи из Буинского района Татарстана изготавливают для бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, удобные сиденья, собирают травяные чаи и готовят тонкую лапшу. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Буинского района Татарстана Лилия Садретдинова.

«Чтобы мы ни привозили в зону СВО, всегда слышим первый вопрос - а есть ли письма детей, потому что эти письма греют душу», — сказала она.

Письма и рисунки для участников специальной военной операции передают организаторам благотворительных акций школьники. Кроме того, местный житель, который работает в автомастерской, изготавливает вместе с сыном и его друзьями специальные «сидушки». Они уже передали в зону СВО несколько партий изделий. По словам Садретдиновой, такие благотворительные мероприятия еще больше сплачивают семьи района.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России был объявлен Годом семьи. В документе было указано, что такое решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.