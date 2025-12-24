Письма Деду Морозу помогли: боец СВО приехал в отпуск к семье в Челны

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Чудеса случаются – в этом уверена семья военнослужащего с позывным Лето из Набережных Челнов. Его жена и трое детей ждали возвращения главы семьи с лета. Отпуск планировался несколько раз, но каждый раз откладывался. Тогда близкие загадали одно общее желание – чтобы папа как можно скорее приехал домой.

11-летний Арслан и 13-летняя Милана написали письма Деду Морозу. В них не было просьб о подарках – только самое заветное.

«Дорогой Дедушка Мороз! У меня все есть, но только папа очень далеко. Очень прошу, пусть папа приедет в отпуск», – написал Арслан.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Милана попросила не только за себя, но и за всю семью: «Хочу, чтобы папа поскорее вернулся домой живым и невредимым».

Желание сбылось неожиданно быстро. По словам жены военнослужащего Вероники, звонок с известием об отпуске стал полной неожиданностью.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы даже не ждали, что он придет в отпуск. Сидели с детьми, писали письма, и я подумала: надо загадать папин отпуск. И буквально через несколько часов он позвонил и сказал, что едет домой. В такие моменты начинаешь верить в чудо», – рассказала она.

Через два дня военнослужащий был дома. Отпуск семья проводила в Набережных Челнах и Тукаевском районе. Домашние чаепития, разговоры без спешки и простые семейные радости стали особенно ценными после долгой разлуки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Глава семьи служит с 2023 года, в 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны России. Он – медик танкового батальона, работал на Соледарском направлении, сейчас выполняет задачи на Покровском направлении.

«Я в танковом батальоне, медик. Спасаю, помогаю, консультирую», – коротко говорит он о своей службе.

Военнослужащий вспоминает случаи, которые навсегда остались в памяти.

«Один боец вышел с позиции сам, хотя у него были перебиты обе ноги и рука. Я спросил: “Ты кто, воин?” А он ответил: “Брат, я просто жить хочу. Меня дети дома ждут”», – рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Даже находясь в отпуске, признается боец, мыслями он остается рядом с сослуживцами. «Уехал в отпуск – а сердце не на месте. Радостно, что едешь к семье, но тяжело, потому что от ребят уезжаешь», – говорит он.

Большую роль на передовой играет поддержка тыла. По словам военнослужащего, помощь приходит со всей республики. «Всем большое спасибо, кто отправляет еду, лекарства, масксети. Это очень важно для нас», – отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Особую ценность для него имеют письма детей, которые хранятся на позициях.

«Я сделал небольшой аптечный домик, и на его стенах развешаны детские письма из разных школ. Они всегда перед глазами», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Силы и уверенность ему дает семья – поддержка, которая чувствуется даже на расстоянии.

«Теплота от жены, детей, родителей ощущается всегда. Это внутреннее вдохновение дает понимание, ради чего ты живешь и для чего все это делаешь», – сказал он.

Пока длился отпуск, семья вместе украшала елку, шутила и радовалась редким дням, проведенным вместе. Впереди – снова разлука, но и твердая вера в главное желание, которое объединяет всех: чтобы каждый боец вернулся домой живым и здоровым.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.