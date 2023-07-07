Писательница Татьяна Устинова встретится с гостями первого «Книжного экватора» в Казани

В парке «Салават купере» впервые пройдет книжный фестиваль. «Книжный экватор» станет большим семейным праздником, организованным библиотеками Казани и республики, сообщается в программе мероприятий Нацбиблиотеки Татарстана.

Гостей ожидает большая распродажа книг от крупных российских издательств, встречи с известными писателями, в том числе с мастером детектива Татьяной Устиновой, лекция от коллекционера комиксов, выставка, посвященная 100-летию татарской книжной иллюстрации — от ТАССР до современности. Выразительной росписи и азам искусства каллиграфии обучит желающих художник Мидат Валеев. Вместе с ним участники события создадут широкомасштабное полотно из букв различных начертаний.

Кроме того, в программу мероприятия вошли буккроссинг, выступление уличного театра из Альметьевска «Легкие крылья», интеллектуальные и детские игры и множество других мероприятий.

Заключительным аккордом события станет Концерт «Книга и кино» оркестра «Анимато».

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.