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Писательница Татьяна Устинова встретится с гостями первого «Книжного экватора» в Казани
В парке «Салават купере» впервые пройдет книжный фестиваль. «Книжный экватор» станет большим семейным праздником, организованным библиотеками Казани и республики, сообщается в программе мероприятий Нацбиблиотеки Татарстана.
Гостей ожидает большая распродажа книг от крупных российских издательств, встречи с известными писателями, в том числе с мастером детектива Татьяной Устиновой, лекция от коллекционера комиксов, выставка, посвященная 100-летию татарской книжной иллюстрации — от ТАССР до современности. Выразительной росписи и азам искусства каллиграфии обучит желающих художник Мидат Валеев. Вместе с ним участники события создадут широкомасштабное полотно из букв различных начертаний.
Кроме того, в программу мероприятия вошли буккроссинг, выступление уличного театра из Альметьевска «Легкие крылья», интеллектуальные и детские игры и множество других мероприятий.
Заключительным аккордом события станет Концерт «Книга и кино» оркестра «Анимато».
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
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