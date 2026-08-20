Писатели обсудят сохранение финно-угорских языков и литературы в Югре

IV Конференция финно-угорских писателей пройдет с 7 по 12 сентября в Ханты-Мансийске и поселке Березово. Главной темой встречи станет локальная идентичность народов финно-угорской языковой группы. Форум получил название «Малая родина», сообщает «ugra-news.ru».

Участники обсудят роль национальной литературы в сохранении культурной самобытности народов. Еще одной темой станет современное состояние книгоиздания в Югре и других финно-угорских регионах России.

Отдельную часть программы посвятят чтению. Участники рассмотрят его роль в развитии родных языков и способы формирования устойчивого интереса к книгам у молодого поколения. Кроме того, программа конференции предусматривает мероприятия для повышения профессионального мастерства писателей.

В Ханты-Мансийске конференция начнется с торжественного открытия и пленарного заседания. Для авторов организуют «Школу переводчика», а начинающие финно-угорские писатели смогут принять участие в литературной мастерской.

В программу также войдут встреча литературного клуба «Чтение со вкусом» и презентации новых изданий.

Для тех, кто не сможет приехать на конференцию, организуют прямые трансляции мероприятий. Следить за ними в режиме реального времени можно будет на официальном сайте форума.