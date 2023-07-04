Писатели о прозе Шамсии Зигангировой: Автор знает особенности своего времени

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На презентации новой книги Шамсии Зигангировой «Мәхәббәт ничәү була?» («Любовь не измерить в числах») писатели поздравили коллегу с выходом первого сборника ее прозаических произведений. Шамсия Зигангирова — известный поэт, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премии имени Сажиды Сулеймановой. Сборник рассказов вышел в формате карманной книги в серии «Библиотека „Казан утлары”».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Писатель Марсель Галиев отметил такое важное качество автора, как умение слушать других. «Мы с Шамсией познакомились еще абитуриентами, при поступлении в университет. Она очень внимательна к собеседнику, умеет слушать. И это умение отражается в ее произведениях. Свои мысли я всегда открывал ей, советовался. У нас среди писателей нет таких, кто умеет слушать, понимать, каждый больше сосредоточен на себе», — сказал он, добавив, что проза Шамсии Зигангировой для него стала приятной неожиданностью.

Галеев также коснулся проблемы качества современной литературы. «[Лев] Толстой говорил, что в будущем авторы не будут ничего придумывать, а просто писать о том, что видят. Но это не значит, что можно писать о чем попало и как попало. Чтобы дерево приносило плоды, надо за ним ухаживать, удалять лишние ветки, здесь так же — писатель всегда должен следить за качеством», — убежден он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Доктор филологических наук, известный фольклорист Марсель Бакиров, поздравив Шамсию Зигангирову с выходом книги, заметил, что премию имени Габдуллы Тукая чаще дают мужчинам, а талантливые представители прекрасного пола остаются в тени. Несмотря на это, ученый пожелал Шамсие Зигангировой оказаться среди лауреатов этой престижной награды.

Писательница Набира Гиматдинова обратила внимание на литературное мастерство автора. «Это девятнадцатая книга Шамсии. Она знает особенности своего времени, не оторвана от жизни, не выдумывает неправдоподобных историй. Ее рассказы увлекают, всегда думаешь о том, что будет дальше. Вот так она умеет вести за собой мысль читателя. И слог у нее очень красивый, складный, приятно читать. Кто-то считает, что надо писать на простом, „уличном” языке, но я с этим совсем не согласна. Мы еще будем тосковать по литературному языку, по этим стилям», — высказала свое мнение писательница.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сотрудница журнала «Казан утлары», писательница Ландыш Абударова уверена, что книга Шамсии Зигангировой будет тепло воспринята читателем и не задержится на полках. «Шамсия апа уже давно имеет свою аудиторию. При чтении ее стихов и рассказов я слышу ее голос. Думаю, поклонники ее творчества с благодарностью примут новый сборник», — сказала она.