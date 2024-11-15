«Бойцам нужна поддержка»: поэты из РТ отвезли в зону СВО сборник собственных стихов

Поэты из Татарстана съездили в творческую командировку в зону спецоперации и вручили бойцам сборник стихов, составленный из произведений в том числе участников СВО.

В сборник «Мы вернемся/Без кайтырбыз» вошли стихи членов Союза писателей Республики Татарстан, известных татарстанских авторов, таких как Рифат Джамал (Рифат Курбанов) и Алексей Остудин. Кроме того, в сборнике представлены стихи старшего лейтенанта Сергея Лисина, который на спецоперации отдал жизнь за Родину.

Вместе с Рифатом Курбановым и Алексеем Остудиным поддержать бойцов в зону СВО отправился популярный казанский прозаик Александр Аввакумов. Творческая поездка на фронт вдохновила его на создание новой работы.

«Сейчас я снова начал писать. Пока не знаю, что в итоге получится: повесть или роман. Конечно, чтобы написать такое, необходимо самому побывать там (в зоне СВО – прим. Т-и)», – отметил Александр Аввакумов в беседе с «Татар-информом».

Творческий десант посетил бойцов в госпиталях, где провел с ними душевные беседы. Во время встреч литературные деятели делились своими мыслями и переживаниями, обсуждали текущие события и выражали благодарность за службу. Также они читали свои стихи, создавая бойцам атмосферу тепла и поддержки.

«Бойцы, как и наши отцы, воевавшие в Великую Отечественную войну, мало говорят о войне. Естественно, военным не хватает любви, домашнего тепла. Поэтому мы читали стихи в большей степени о любви, о родном доме. Им нужна наша поддержка», – отметил Александр Аввакумов.

Рифат Джамал (настоящее имя Рифат Курбанов) – поэт, заместитель председателя Союза писателей РТ, заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный деятель науки РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, профессор, лауреат литературных премий имени Хади Такташа и Шайхи Маннур.

Алексей Остудин окончил филфак Казанского государственного университета и Высшие литературные курсы при Литинституте им. М. Горького. Он выпустил 11 сборников стихотворений в издательствах Харькова, Киева, Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Казани. Алексей Остудин - участник ряда крупных российских и международных литературных фестивалей. Выступал организатором трёх Форумов современной поэзии и многочисленных поэтических вечеров в Казани, в которых приняли участие ведущие российские поэты и видные литераторы из ближнего и дальнего зарубежья.

Фотографии: страница Александра Аввакумова «Вконтакте»