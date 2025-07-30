Писатели из Альметьевска передали книги пациентам больниц юго-востока Татарстана

Фото: Резеды Шамсуллиной

Альметьевское отделение Союза писателей Татарстана передало комплекты книг в больницы юго-восточных районов республики. Акция прошла под девизом «Врачи лечат тело, книги — душу» и была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель отделения Равиль Сабыр вручил книги главному врачу Центральной районной больницы Альметьевска Ильдару Рахимуллину. Также комплекты поступили в Альметьевскую межрайонную многопрофильную больницу, где их принял заведующий отделением общей врачебной практики Руслан Давлетшин, в Лениногорскую ЦРБ — главному врачу Равилю Шагиеву, и в Азнакаевскую ЦРБ — главному врачу Ильдару Шигапову.

Фото: Резеды Шамсуллиной

Пациентам переданы 17 наименований книг на татарском и русском языках. Некоторые издания представлены в одном экземпляре, другие — в двух-трех.

Среди них — произведения о войне, патриотизме и духовных ценностях. Так, книга «Адиб Маликов — записки солдата эпохи» посвящена жизни и творчеству писателя-фронтовика, одного из основателей Альметьевского отделения Союза писателей. В сборнике «Последняя атака» представлены произведения восьми писателей-фронтовиков региона. В издание Ханифа Хайруллина «Где вы, сыновья?» вошли рассказы о судьбах матерей, потерявших сыновей на фронте, и о трудовых подвигах жителей татарских деревень в военные годы.

Также были переданы книги, посвященные подвигу героя Великой Отечественной войны Бария Юсупова, труды просветителя Ризаэддина Фахреддина, издания о творчестве Бакия Урманче, Рашита Ахметзянова, сборники современных авторов — Фоата Садриева, Ленара Шәеха, Рамзии Габделхаковой и других.

Медики поблагодарили организаторов за неожиданную, но приятную акцию. По их словам, книги займут достойное место в больничных библиотеках и станут духовной поддержкой для пациентов.

Равиль Сабыр пожелал врачам успехов в их работе и выразил надежду, что переданные издания помогут читателям быстрее справиться с болезнями и восстановить душевное равновесие.