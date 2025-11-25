Писатель Сергей Минаев выступит перед студентами и преподавателями Татарстана

Встреча с лектором Российского общества «Знание», писателем, теле- и радиоведущим, сценаристом, членом правления Союза писателей России Сергеем Минаевым пройдет 1 декабря на площадке «Дома Знаний» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Общества «Знание».

Предстоящее мероприятие стало возможным благодаря проекту «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Сергей Минаев выступит с лекцией «Литература и общество: как литература формирует образ поколений». Он расскажет о ее роли как зеркала эпохи и голоса поколения, обсудит со слушателями, как через классических и современных героев – от Онегина до персонажей сегодняшней прозы – книга отражает вечные и актуальные вопросы общества: поиск себя, справедливость, любовь и взросление.

Участники встречи узнают, почему мы по-разному воспринимаем одно произведение в 15 и в 30 лет, как классика помогает понять себя и что делает книгу настоящим «портретом поколения». Также речь пойдет о вызовах современного чтения, влиянии цифровой среды и о том, какая литература помогает понять нашу эпоху.

Мероприятие проходит при поддержке КФУ.