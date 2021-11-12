Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности

На 76-м году жизни скончался известный российский писатель-сатирик, драматург Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин <...> Виктор Михайлович — автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет», — цитирует ведущую РИА Новости.

Писатель родился в Москве в 1945 году. Его литературная карьера началась в 1969 году, а в 1981-м Коклюшкин окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.

Он неоднократно выступал в известных юмористических передачах «Аншлаг», «Смехопанорама», и «Кривое зеркало». Монологи сатирика на сцене исполняли известные российские артисты, такие как Петросян, Шифрин, Винокур и другие. Кроме того, Коклюшкин написал более 10 книг и сценарии к нескольким мультфильмам.