Писатель Шамиль Идиатуллин представит книгу «За старшего» в Москве 23 января

На следующей неделе, 23 января, в Москве пройдет презентация шпионского романа «За старшего» известного российского писателя, выходца из Татарстана Шамиля Идиатуллина «За старшего». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«„За старшего“ — энергичный и сложноустроенный социально-криминальный роман о семейных ценностях. Новое издание книги совсем недавно вышло в серии „РЕШ: страшно интересно“», — отметили в «Редакции Елены Шубиной», выпустившей книгу.

Главный герой романа — бывший российский разведчик, чье имя до конца повествования не называется. Хотя протагонист давно живет вместе с семьей в Америке, именно ему придется расследовать странное убийство, произошедшее в родном для него Чулманске (вымышленный город).

Книга, которая переиздана большим тиражом спустя десять лет после первого издания, уже успела полюбиться большому количеству новых читателей. Она вошла в топ-5 лучших произведений для чтения в новогодние праздники по версии журнала Forbes.

Презентация пройдет в 19.30 по адресу: Москва, ул. Александра Солженицына, д. 17, стр. 1. Вход свободный.