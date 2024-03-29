Писатель Рустем Галиуллин: «Соцсети нам помогают продвигать литературу»

Фото: © «Татар-информ»

Татарский писатель и переводчик, лауреат Республиканской премии им. М. Джалиля, главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин выступил на секции «Социальные сети как инструмент продвижения произведений современных авторов», организованной в рамках проекта «Голос эпохи». В мероприятии приняли участие писатели Башкортостана, молодые авторы, студенты филологического факультета Уфимского университета науки и технологий.

Фото: © «Татар-информ»

Приглашенный спикер рассказал о роли соцсетей в популяризации национальной литературы, о плюсах и минусах данных интернет-ресурсов.

«Сегодня, в эпоху информационных технологий, социальные сети становятся мощным инструментом продвижения современных авторов и их творчества. — отметил он. — Именно благодаря социальным сетям сегодня каждый автор имеет возможность представить свои произведения тысячам и даже миллионам читателей».

Социальные платформы, такие как «ВКонтакте», Telegram, предоставляют уникальную возможность продвигать работы сегодняшних авторов, устанавливать контакты с аудиторией и получать обратную связь. Они позволяют создать персональный бренд писателя и поэта, расширить круг читателей, а также укрепить связь с уже имеющейся аудиторией. Но нужно помнить, что не все площадки подходят для решения поставленных задач, каждый сервис обладает собственным уникальным набором функциональных характеристик, поэтому задача состоит в том, чтобы изучить их и использовать максимально рационально, отметил Галиуллин.

Фото: © «Татар-информ»

Он также рассказал об удачном проекте «Библиотека «Казан утлары», в рамках которой регулярно издают книги национальных авторов в карманном формате большим тиражом, в этой серии представлены и произведения писателей из Башкортостана.

«В Башкортостане делают многое для популяризации современных авторов. Нам приятно с вами сотрудничать, реализовывать новые проекты во благо литературы», — главред «Казан утлары».

Конкурс среди профессиональных писателей, пишущих на башкирском, русском и татарском языках, на создание патриотических произведений «Голос эпохи» был проведен Союзом писателей Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ. Призовой фонд составил 1 200 000 рублей.

Лауреатов поздравили председатель Союза писателей республики, депутат Госсобрания — Курултая — Республики Башкортостан Айгиз Баймухаметов, депутат Госсобрания — Курултая — Республики Башкортостан, советник Главы РБ по вопросам патриотического воспитания, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Уфимского университета науки и технологий Валентин Солодовник, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ильнур Мухьянов, генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан Люция Сайфуллина, секретарь Союза писателей России, председатель Ярославского отделения Союза писателей России Мамед Халилов, главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин, директор издательского дома «Хыпар» Дмитрий Моисеев.

Фото: © «Татар-информ»

В творческом состязании принимали участие известные писатели Башкортостана. Определены победители в четырёх номинациях: «Крупная проза» (роман, повесть), «Малая проза» (рассказ, эссе), «Поэзия» (цикл стихотворений, поэма), «Лучшее произведение для детей».

Победители и лауреаты получили сертификаты на издание своих произведений. Также патриотические произведения десяти победителей будут изданы отдельной книгой.