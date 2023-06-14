Писатель Ренат Беккин презентовал в Казани свою новую книгу «Ленинградское детство»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Музее им. Аксенова в Казани состоялась презентация сборника рассказов Рената Беккина «Ленинградское детство». Это книга о беззаботном детстве писателя, полного неожиданных открытий и захватывающих приключений. Особое значение автор придал юмору.

«Многие, говоря о детстве, делают акцент на негатив, травму. У меня же получился скорее светлый текст: есть ностальгия, ощущение светлой юности. Но в то же время беззаботное детство не означает, что оно беспроблемное», — поделился Ренат Беккин.

Сборник состоит из небольших рассказов и очерков из воспоминаний о детстве. Среди них есть такие, как «Зарница», «Детсадовская эротика», «Лунатик», «Волшебная линейка», «Могила неизвестного летчика». На встрече с читателями автор процитировал несколько отрывков из книги. У многих вызвали особый интерес главы, связанные с военной тематикой. Писатель это связывает отчасти с текущей обстановкой в стране.

«Я обращался к коллективной памяти: к своим одноклассникам, с кем я был в лагерях, с кем я был во дворце пионеров, чтобы быть верным в том, какие события происходили. Мне рассказывали такие истории, о которых я даже забыл. Например, мне напомнили то, что у нас была учительница китайского языка, которая била детей клюкой, линейкой, любила вытаскивать девочек из кабинета за волосы и макала их головой в туалет. Она упомянута в рассказе „Волшебная линейка“», — вспоминает Беккин.

По словам автора, сборник был создан с целью опереться на что-то хорошее в сложные времена. Чтобы вдохновиться в нелегкий период и суметь «вытянуть себя за волосы». Так читатели и восприняли произведение: многие делились тем, что вспоминали свои светлые моменты из детства после прочтения рассказов.

«В современной литературе мне не нравилось, когда автор манипулирует читателем, например, пытается выдавить из него слезу, пишет про смерть ребенка или оторванную ногу. Многие этим пользуются, но оказалось, что очень сложно написать так, чтобы люди смеялись. Особенно хорошо мне кажется, когда получается смех сквозь слезы. Этого я не находил в современной литературе, поэтому сам решил „взяться за перо“. Юмора получилось достаточно много», — рассказал Беккин.

Также он презентовал свою книгу «Ак Буре. Крымскотатарская сага», которая повествует об истории трех поколений крымскотатарской семьи. Автор следует традициям Гоголя, Булгакова, Салтыкова-Щедрина, у которых даже самые уродливые явления мастерски обрисовываются через юмор.