Писатель Равиль Сабыр презентует новый роман в литературном кафе «Татмедиа»

10 августа в литературном кафе «Татмедиа» пройдет встреча с писателем Равилем Сабировым, известным под псевдонимом Равиль Сабыр. Он презентует читателям свой новый роман на татарском языке — детектив о поколении 90-х «Фәхрине үтереп ташладылар» («Убили Фахри»).

Произведение посвящено истории четырех друзей, которые вместе живут в общежитии. Через их судьбы автор пытается проследить судьбу поколения 90-х. В феврале роман получил награду литературного конкурса, проведенного по инициативе комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Презентация начнется в 11 утра, вход свободный. Запланирована автограф-сессия.