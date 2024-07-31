Писатель Равиль Сабыр презентовал новую книгу «Нельзя отключать солнце»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарский писатель, драматург Равиль Сабыр презентовал книгу «Нельзя отключать солнце». О ее создании и своих дальнейших творческих планах он рассказал корреспонденту «Татар-информа».

В новый сборник автора вошел перевод ранее опубликованного романа «Фәхрине үтереп ташладылар», или «Чисто татарское убийство». В 2021 году произведение заняло третье место в литературном конкурсе, организованном Союзом писателей Татарстана при поддержке президентской комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка. После этого по инициативе председателя организации Ркаила Зайдуллы его перевели на русский язык.

«Мы очень долго работали над переводом, оказалось, что это довольно сложное дело. В тексте романа много отсылок, и у читателей рождаются ассоциации с разными событиями. Но для этого нужно знать татарский язык и татарскую общественную жизнь 90-х годов. Когда ты готовишь текст для русскоязычного читателя, который татарский язык вообще не знает, вот тут возникают трудности», – отметил Равиль Сабыр.

Жанр произведения на татарском языке определен как роман. Однако в новой версии он изменен на психологический триллер. Это автор объясняет тем, что после оптимизации для русскоязычных читателей текст стал более емким и остросюжетным.

«Когда я писал это произведение, я думал, что пишу повесть. Старался написать ёмко, чтобы можно было за один-два вечера прочитать. Книжки толщиной с кирпич сегодня мало кто читает. Но произведение разрасталось, и мне кажется, у меня получилось что-то между повестью и романом <…> После перевода оно стало еще более емким и острым», – поделился собеседник «Татар-информа».

В сборник вошли также шесть рассказов автора. Некоторые из них уже были переведены на русский язык, другие стали русскоязычными специально для новой книги.

«Выпустило книгу издательство “Язучы”, которое было организовано при Союзе писателей Татарстана. Председатель Ркаил Зайдулла давно хотел такое издательство открыть, чтобы за более-менее приемлемые цены выпускать наиболее важные и нужные книги. Особенно он делает упор на переводы», – добавил Сабыр.

Тираж книги «Нельзя отключать солнце» составил всего 500 экземпляров. В свободной продаже ее найти будет нельзя, однако автор обещает подумать о выпуске электронной версии.

«Эта книга уже четвертая, и еще в очереди есть две книжки на татарском языке, которые выйдут в этом или в следующем году. Первая – сборник прозы, вторая – сборник пьес», – заключил писатель.