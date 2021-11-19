Писатель Рауль Мир-Хайдаров награжден медалью «100 лет образования ТАССР»

Фото: пресс-служба полпредства Татарстана в РФ

Заместитель полпреда РТ в России Эмиль Файзуллин вручил медаль «100 лет образования ТАССР» писателю Раулю Мир-Хайдарову, а также памятный знак, изготовленный к 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

«Рауль Мир-Хайдаров нашел неизвестные факты из личной жизни поэта. Они существенно дополнили и обогатили биографию основоположника современной татарской литературы», — отметили в пресс-службе полпредства.

Награждение прошло в Татарском культурном центре Москвы на творческом вечере писателя, посвященном 80-летию Рауля Мир-Хайдарова.

«Я начал писать по-русски, но всегда хотел быть татарским писателем. Мои русские книги сразу нашли своих читателей, моя мама же их не принимала всерьез. Она хотела видеть мои книги на татарском. К счастью, мама успела их увидеть на родном языке», — признался юбиляр.

Рауль Мир-Хайдаров — автор более 30 книг, политических детективов, которые переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР. Общий тираж достигает 10 млн экземпляров.