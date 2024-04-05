Писатель Михаил Веллер* внесен в реестр иноагентов

Писатель Михаил Веллер*, основательница сети кафе «Андресон» Анастасия Татулова* и «Российское социалистическое движение»** включены в реестр иноагентов. Информация появилась на сайте Министерства юстиции России.

В министерстве сообщили, что писатель выступал против специальной военной операции, а также призывал к совершению действий, которые могли повлечь к нарушению территориальной целостности России. Являлся респондентом площадок, предоставляемых иноагентами и зарубежными СМИ, участвовал в распространении и создании материалов иностранных агентов. В настоящее время живет за пределами России.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.

** Был(а/о) внесен(а/о) в реестр организаций — иностранных агентов.