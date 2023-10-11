Писатель Марсель Галиев: Тюркским народам нужен свой аналог Нобелевской премии

Марсель Галиев

Фото: © «Татар-информ» / Солтан Исхаков

Лауреат премии Тукая, народный писатель Татарстана, поэт Марсель Галиев считает необходимым учредить премию для тюркских народов на уровне Нобелевской.

С этой идеей писатель поделился на презентации двух своих новых книг: «Чытырманлыкта» и «Сүзләрдән - сәйләннәр». На встрече, организованной в «Литературном кафе» в «Татмедиа», приняли участие писатели, журналисты, студенты КФУ.

«Великую личность - Максима Горького москвичи не хотят признавать. Потому что он был в свое время самой популярной личностью. За это ему мстили, я думаю. Пять раз его выдвигали на Нобелевскую премию, и он не может получить ее. Чингиз Айтматов тоже не получил. Не дают. Потому что Нобелевская премия принадлежит евреям. Ее нам не дают. Значит нам, тюркским народам, надо учредить свою премию. Вместо того, чтобы ждать от кого-то, пусть вся тюркская нация объединится и сделает свою большую премию на уровне Нобелевской», – предложил Марсель Галиев.

Марсель Галиев Фото: © «Татар-информ» / Солтан Исхаков

Народная писательница Татарстана Набира Гиматдинова поддержала идею, и заявила, что из Татарстана на эту премию надо выдвинуть Марселя Галиева.

В сборник «Чытырманлыкта» (В чаще) вошли образцы мировой литературы в переводе Марселя Галиева. Среди авторов – Максим Горький, Карл Фукс, Рюноскэ Акутагава (сборник назван по его новелле «В чаще»), калмыцкий писатель Эренджен Карадауан, а также испанский писатель Руи Гонсалес де Клавихо. Представляя участникам встречи книгу, Марсель Галиев заявил, что в каждом из выбранных им произведений есть упоминание о татарах.

В книге «Сүзләрдән - сәйләннәр» собраны известные высказывания, крылатые слова и цитаты Марселя Галиева.

Заместитель председателя Союза писателей РТ Ильсияр Ихсанова поздравила коллегу по цеху от имени творческого объединения.

Фото: © «Татар-информ» / Солтан Исхаков

«Для писателя нет ничего ценнее, чем выход его книги. Марсель абый, поздравляем вас с выходом сразу двух ваших книг. Марсель абый уникален тем, что умеет выбирать материал, способный пополнить знания читателя, посвящать и развивать мышление людей, и тем, что в переводе они обретают любимый нами литературный язык - язык Марселя Галиева», - сказала Ильсияр Ихсанова.

Лауреат премии Тукая, писатель Камиль Каримов заявил, что считает Марселя Галиева «единственным профессиональным писателем у татар».

«Если бы Максим Горький открыл и прочитал перевод, он был бы поражен, и подумал, насколько красивым языком он написал. Но так красиво перевести может только Марсель Галиев. Это единственный профессиональный писатель у татар», – сказал Камиль Каримов.