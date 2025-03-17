Писатель Лев Наумов провел творческую встречу в рамках проекта «Книжный поезд» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани состоялась творческая встреча с известным российским писателем, драматургом и режиссером Львом Александровичем Наумовым. Тема творческой встречи: «До Тарковского и Башлачёва до Пушкина и Дедала – придуманные и непридуманные герои»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Книжный поезд», приуроченного к 80-летию Великой Победы, в стенах Национальной Библиотеки РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нашу сегодняшнюю встречу я бы хотел начать с того, с чего я начинаю редко – с признания в любви! Я действительно невероятно люблю Казань, она связана для меня со многими дорогими историями», – с улыбкой на лице поприветствовал гостей Наумов.

17 марта в Казань прибыл «Книжный поезд», на котором приехали известные писатели, издатели и общественные деятели. В их числе – Лев Наумов, Олег Рой, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила и другие. Акция стартовала 13 марта в Санкт-Петербурге. Однодневные книжные фестивали уже прошли в Минске, Москве и Нижнем Новгороде, сейчас поезд прибыл в Казань, на очереди – Ульяновск и Волгоград.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На встрече автор поделился, что всегда пишет на разные тематики. Наумов пояснил, что на сегодняшний день им было выпущено 9 книг, в том числе биографии Тарковского и Башлачева. Дебютной книгой писателя стало произведение «Шёпот забытых букв».

«У вас может сложиться впечатление, что автор, который сидит перед вами – сумасшедший. Ему все равно, что писать, он пишет обо всем подряд, это какие-то не связанные между собой вещи, это спонтанные хаотичные движения. Мне кажется, что все эти книги, безусловно, объединены темой, которая занимает меня больше всего. Сегодня я буду стараться объяснить вам эту связь» – обратился к слушателям писатель