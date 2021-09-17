Писатель-историк Мирсай Гариф проголосовал в Азнакаевском районе РТ

Член Союза писателей Татарстана, заслуженный работник культуры РТ, писатель-историк Мирсай Гариф (Марсель Гарипов) пришел сегодня на выборы одним из первых. Об этом пишет газета «Азнакаево».

Мирсай Гариф — уроженец села Большой Сухояш, живет в селе Агерзе. Всего несколько лет назад он переехал из Башкортостана в Азнакаевский район, но уже полностью освоился здесь и стал родным человеком. Перу писателя принадлежат более 30 книг, посвященных истории Азнакаевского района и его деревень.

«Ведь известно, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. В этом направлении в районе проводится большая работа, передается ценное наследие последующим поколениям», — сказал он.

Еще один избиратель — 82-летняя жительница Азнакаева Глира Хакимова пришла на выборы в свой день рождения. Она проголосовала на избирательном участке №518.

«Не было ни одного случая, чтобы я пропустила такое важное событие. Ведь мне небезразлична судьба нашей страны. Спасибо всем за поздравление, дай Бог всем здоровья», — пожелала она.