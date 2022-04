Известный татарский поэт и писатель провел две встречи с жителями Нижнекамска

Нижнекамск посетил известный российский татарский писатель, поэт, переводчик Ленар Шаех. Литературный деятель провел сразу две встречи — для детей и взрослых. Об этом «Татар-информу» рассказали в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска.

Первая встреча состоялась в рамках проекта «Книжное детство» в Центральной детской библиотеке «Апуш» и была посвящена юным нижнекамцам. В рамках этого проекта в библиотеке проходят встречи с известными детскими писателями, которые делятся с детьми своими мыслями, воспоминаниями, творчеством и секретами своего мастерства.

Добрые и поучительные стихи Ленара Шаеха учат детей замечать все интересное вокруг, придерживаться правил этикета, помогают узнать удивительное из жизни животных в шутливой форме. Ведь главные герои стихов послушные, но в то же время и озорные ребята.

После обеда писатель встретился со взрослыми жителями города, местными литературными объединениями, студентами, библиотекарями в рамках проекта «Гостеприимный Нижнекамск».

«Когда в нашей республике, в Татарстане, есть такие молодые, талантливые писатели как Ленар Шаех — хочется верить, что наше будущее обязательно будет светлым. Каждое сказанное им слово обогащает нас, делает мудрее», — поделилась руководитель Централизованной библиотечной системы Гульназ Арсланова.

Ленар Шаех является лауреатом многих республиканских, российских и международных премий. Он — единственный современный татарский писатель, произведения которого переведены на английский язык, а его книга стихотворений One of You популярна во всем мире. В 2017 году поэт завоевал второе место на VI Open Eurasian Book Forum and Literature Festival, который прошел в Стокгольме (Швеция), в 2019 году — удостоен медали «Голубь мира» за работу о дружбе.