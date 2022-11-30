Писатель и главред REGNUM Марина Ахмедова запретила использовать слово «Татария»

Информагентство REGNUM отныне не будет использовать в своих публикациях слово «Татария» – таково решение главного редактора издания Марины Ахмедовой. По ее мнению, подобные обозначения мешают читателю понимать, о чем идет речь.

Татария – не единственное название, которое попало под запрет редакции. Также Ахмедова отменила использование авторами такого словосочетания как «территория бывшей УССР», обозначавшего Украину, и «Туркестан», которым раньше в REGNUM обозначались совокупно Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

«В этом решении нет ничего политического, одно стилистическое, – заверила Ахмедова в своем телеграм-канале. – Мне хочется, чтобы авторы агентства писали на человеческом, доступном всем русскоговорящим языке».

При этом она добавила, что тем же решением утвердила использование предлога «на» в отношении Украины вместо «в», а Беларусь в издании всегда будет называться Белоруссией.

Запрещено авторам агентства также использовать феминитивы, «за исключением тех случаев, когда автор захочет процитировать какую-нибудь феминистку или «редакторку», для которой принципиально важно коверкать язык», добавила главред.

Напомним, Марина Ахмедова – российский писатель и журналист. Дважды награждена «Искрой» — наградой в области журналистики. Главредом REGNUM стала в октябре этого года. Работала в журнале «Русский Репортер». С 2014 по 2018 годы освещала военный конфликт на территории Украины и Донбасса.