Писатель Драгунский назвал недопустимым изучение школьной литературы по мемам

Писатель и журналист Денис Драгунский выступил против идеи изучать школьную литературу с помощью мемов, заявив, что учеба требует серьезной работы и усилий со стороны учеников. Свое мнение он высказал в беседе с «ТАСС», добавив, что сам в школьные годы мечтал учить предметы в более шутливом и легком формате.

Поводом для обсуждения стало исследование «Литрес» и ЕГЭLand, согласно которому 88% детей, родившихся после 2010 года, хотели бы изучать литературу в школе с использованием мемов.

Драгунский отметил, что понимает интерес школьников к более простому и развлекательному формату обучения, поскольку сам в детстве хотел бы, например, учить физику через шутки. Однако, по его словам, это нереалистично: школа, как и последующая работа, требует труда, и ученикам придется с этим смириться.

Он подчеркнул, что литературу, по его мнению, следует изучать строго по школьной программе, добавив с иронией, что хотеть более легкого формата не запрещено.

Ранее народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев также критически высказался об идее обучения через мемы и упрощения образовательного процесса.

Он заявил, что такие подходы, по его мнению, ведут к деградации системы образования, а результаты исследования, на которое ссылаются авторы, свидетельствуют о том, что после перестройки «врагам России» якобы удалось повлиять на образовательные установки детей, ориентировав их на упрощенное обучение.