Писатель, боец СВО Даниил Туленков: «Связь с близкими и их поддержка там очень важны»

Писатель, участник «Шторма Z» Даниил Туленков презентовал в Казани свою книгу «Жена штурмовика». Она о тех, кто поддерживает бойцов, придает им сил, выдержки и дарит надежду. О своем участии в СВО, сюжете книги и ее главной героине – супруге автор рассказал в эксклюзивном интервью «Татар-информу» накануне третьей годовщины начала спецоперации.





Участник «Шторма Z» Даниил Туленков рассказал о своем участии в СВО, сюжете книги «Жена штурмовика» и ее главной героине

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Война глазами солдата – это только часть войны»

Сегодня третья годовщина со дня начала специальной военной операции. День за днем на передовой наши воины сражаются за мирное небо против украинских неонацистов. «Татар-информ» регулярно рассказывает истории героических подвигов бойцов, но сегодня нам бы хотелось затронуть не менее важную тему.

За спиной каждого солдата всегда стоят его близкие: матери, жены и дети. Специальная военная операция не сломила дух этих сильных женщин, а укрепила его, сплотила и связала их судьбы между собой. Близкие военнослужащих объединяются в группы, создают волонтерские движения, занимаются отправкой гуманитарной помощи и прилагают огромные усилия для нашей общей Победы.

Обо всем этом книга писателя, ветерана СВО Даниила Туленкова. «Жену штурмовика» на днях он презентовал в Казани. Первая глава книги написана от лица жены автора – он описал все чувства, которые испытывает супруга участника СВО, ее переживания и страхи. За несколько часов до презентации «Татар-информ» побеседовал с Даниилом Туленковым.

«Я не хотел больше писать о войне, в которой был участником. Эта тема не вызывала во мне никакого интереса и энтузиазма. Однако я остро чувствовал, что война – явление многослойное и объемная картинка ее невозможна без отзеркаливания назад, на много тысяч километров от линии фронта. Война глазами солдата – это только часть войны», – пишет в предисловии к своей книге Даниил Туленков.

Он объяснил «Татар-информу», что его книга – это короткая исповедь женщины, чей муж находится на передовой.

«В тексте много личных сообщений, моих переписок. Вторая часть книги представляет собой сборник рассказов и очерков, которые, не имея прямого отношения к первой части, создают фон, благодаря которому те или иные аспекты в первой части, которые могут показаться суховатыми, обретают краски», – дополнил Даниил Туленков.

По словам Даниила Туленкова, о происходящем на фронте пишут все больше и больше, а вопрос судьбы близких бойцов ускользает от внимания Фото: vk.com/thulenkov

«Мне показалось несправедливым, что забывают о судьбах близких бойцов»

Даниил Туленков родился 24 февраля 1979 года в Свердловске. Он был предпринимателем, потом на него возбудили уголовное дело, и он получил условный срок. Через какое-то время он стал фигурантом уголовного дела по экономической статье, в 2022 году ему вынесли приговор – семь лет лишения свободы. Из заключения Даниил Туленков отправился добровольцем в «Шторм Z».

«В «Шторм Z» я попал в июле 2023 года как доброволец, в принципе как и весь личный состав «Шторма». По правилам, действовавшим тогда, по истечении полугодового контракта я был демобилизован – в январе 2024 года. За пару месяцев до этого в зоне СВО, не имея никаких замыслов на создание книги, я сделал на своей странице в популярной соцсети несколько заметок событий, очевидцем которых стал. К моему удивлению, эти заметки нашли большой отклик, я перенес их в свой телеграм-канал», – рассказал он.

В конце ноября с Даниилом Туленковым связались представители московского издательства и предложили на базе этих заметок выпустить книгу.

«Изначально подразумевалось, что эти заметки будут основой книги, но сложилось так, что они пошли в книгу практически без изменений и какой-либо редактуры. Таким образом родилась моя книга "Шторм Z. У вас нет других нас". Книга "Жена штурмовика" была написана чуть позже, материал уже был создан после возвращения с СВО. Эта книга отражает альтернативные, зеркальные реалии, параллельные первой книге», – дополнил Даниил Туленков.

События в книге «Жена штурмовика» разворачиваются за 3 тысячи километров от линии боевого соприкосновения, на Урале, дома у писателя. Вторая книга, по словам Даниила Туленкова, писалась с пониманием того, что о происходящем на фронте пишут все больше и больше, а вопрос судьбы близких бойцов ускользает от внимания.

«Мне показалось это несправедливым, и я решил – если буду писать еще одну книгу об СВО, то только в этом ракурсе», – отметил он.

Даниил Туленков объяснил, что его книга «Жена штурмовика» – это короткая исповедь женщины, чей муж находится на передовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Моральная поддержка значит больше, чем материальная»

Работа близких участников СВО важна тем, что жены, матери и сестры являются локомотивом волонтерского движения для передовой, подчеркнул Даниил Туленков.

«Они зачастую понимают потребность и актуальность тех или иных вещей гораздо лучше, чем некоторые специально обученные для этого люди. У обученных людей есть своего рода скрипт, что нужны те или иные вещи. А женщины, о которых мы говорим, знают, что необходимо в конкретное время и в конкретном месте. На выходе это дает резкое повышение КПД», – объяснил автор книги.

Будучи в зоне СВО, Даниил Туленков, по собственному признанию, наблюдал неприятные ситуации с логистикой тех или иных вещей между подразделениями. Он отмечает, что сейчас ситуация гораздо лучше, но во многом благодаря волонтерам.

«Я видел, как в одном подразделении был избыток окопных свечей, теплых вещей и прочего, а в другом, буквально в нескольких километрах, этого не хватало. Волонтеры доставляют вещи по потребностям, по зову сердца, ради своих близких, поэтому их эффективность выше. Я очень высоко оцениваю этот аспект волонтерской работы, но есть и другой – моральная поддержка может быть важнее, чем какие-то материальные вещи», – отметил он.

Ветеран СВО подчеркивает: связь с близкими – это мостик домой, стимул вернуться, это маяк, который освещает путь.

«Но тут тоже есть нюансы: с одной стороны, эта война в режиме онлайн сближает людей и связь с домом – это большое подспорье. Но эта же связь и понимание у близких происходящих с тобой событий поднимают их тревожность. Если раньше в войнах люди получали весточку из дома раз в несколько месяцев и это было радостью, то сейчас люди могут доходить до нервных срывов, если больше недели или месяца нет связи. Но это компенсируется тем, что большую часть времени это ожидание частично нивелируется», – дополнил писатель.

По его словам, на наших глазах рождается феномен, который еще предстоит изучить социологам и психологам и дать ему полноценную оценку.

«Это беспрецедентный уровень связи ‘’фронт – тыл’’, аналогов которому в истории нет. И он несет свои плюсы и минусы», – сказал он.

Жена писателя: «Мне казалось, что это необдуманный поступок. Потом я поняла, что ему захотелось привнести что-то полезное в этот мир» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я узнала, что он отправился на СВО, только спустя неделю»

«Из-за многочисленных судов мне приходилось ждать мужа еще и до начала СВО», – отметила главная героиня книги «Жена штурмовика».

«О том, что он на СВО, я узнала не от него – это был для меня своего рода удар. Казалось бы, мы только все наладили, несмотря даже на заключение. Как? Человек не служил в армии, не держал оружие. Состояние было очень тяжелое, я попросила подругу поддержать меня. Впервые мы поговорили через неделю после того, как я узнала, что он на СВО», – рассказала супруга Даниила Туленкова.

По словам женщины, в тот момент она уже пережила внутри себя отъезд мужа, но ее интересовал единственный вопрос: почему?

«Мне казалось, что это необдуманный поступок. Потом я поняла, что ему захотелось привнести что-то полезное в этот мир», – дополнила супруга.

Даниил Туленков рассказал, что перед отбытием должно было состояться его длительное свидание с женой в колонии, но сроки отправки подвинули. В тот момент ему пришлось решать – либо он едет сейчас, либо такой возможности больше не будет.

«Для меня это был путь домой. Я не считаю, что дом и семья – это какие-то низменные и не заслуживающие внимания вещи. Стремление домой, к семье – это ‘’второй этаж’’ после понятия Родины. Это высокая мотивация, когда человек рискует головой ради семьи и близких. В конечном итоге всё, что происходит на земле, и всё, что говорит человек, оперируя пафосными и высокими понятиями, всё все равно сводится к близким и семье», – дополнил автор книги.

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Каждая мама, жена и сестра сегодня с трепетом ждет возвращения своего Героя. Для них он герой не из-за количества медалей, наград и других знаков отличия, он – Герой, потому что вносит свой вклад в общую Победу над неонацизмом.

И до самой Победы каждая из них будет прикладывать максимум усилий для помощи своему бойцу. Они будут плести сети, делать окопные свечи, собирать посылки со вкусностями – они не могут оставить своих Героев. И каждый солдат на передовой знает, что он не один, что за ним опора и поддержка из его самых близких и родных. В минуты, когда особенно тяжело, он услышит по телефону голос любимой жены, сестры или матери и буднично скажет: «У меня всё хорошо», а на душе его в эту минуту станет тепло и спокойно. И обо всем этом когда-нибудь напишут еще множество хороших книг.