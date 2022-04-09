«Писать грамотно модно!»: казанцы присоединились к акции «Тотальный диктант»

Сегодня жители и гости Казани поучаствовали в ежегодной образовательно-просветительской акции «Тотальный диктант». Всего в городе было организовано более 200 площадок, где можно было проверить свое знание правил русского языка. Участникам акции был предложен текст писательницы Марины Степновой, посвященный XIX веку.

Традиционно одной из площадок диктанта стал конференц-зал «Татар-информа». Здесь в качестве диктующего выступила Мария Веденеева, которая уже не в первый раз читает тексты на «Тотальном диктанте». Она заверила аудиторию, списать или подсмотреть правильное написание в интернете не получится, так как текст был создан специально для мероприятия.

«Этот текст я получила только час назад. Поэтому расслабьтесь и получите максимальное удовольствие от такого приятного времяпрепровождения», — посоветовала собравшимся Мария Веденеева.

Однако перед собственно диктантом участникам акции показали видеоролик, где с приветственной речью выступили организаторы мероприятия и автор текста этого года.

«Литература — неотъемлемая часть культуры. Хорошие книги делают нас лучше. Хорошие книги формируют наши моральные принципы. Помните, что от нас с вами зависит, чтобы свет культуры не погас», — подчеркнула Марина Степнова в своем обращении.

Кроме того, в видеоролике команда «Тотального диктанта» напомнила участникам не только о миссии проекта, но и о правилах написания разного рода сочетаний, которые пишутся через дефис. Речь шла о сочетании с однословным приложением, сочетании, имеющем значение приблизительного указания, а также сочетании с повтором.

«„Тотальный диктант“ — это глобальный проект, и наша миссия — помогать всем, кто хочет говорить и писать на русском языке грамотно. Мне кажется, чем больше людей будут писать „Тотальный диктант“, тем меньше будет ошибок и больше добра и любви», — заметила руководитель проекта Ольга Ребковец в видеообращении.

Участие в диктанте приняли как новые лица, так и те, кто успел стать заядлым участником акции. К числу последних относится и Фирюза Бадыгова. В «Тотальном диктанте» она участвует около десяти лет, ни разу не пропуская событие.

«Я читаю и занимаюсь каждый день, поэтому сложностей с написанием диктанта не было. Возможно, единственная трудность — это возраст. С возрастом где-то память подводит и можешь потерять слово. А так сложностей в написании диктанта никаких не возникло. Участвую уже в десятый раз. Мне всё очень нравится», — поделилась участница.

Принять участие в проекте можно было как в офлайн-формате, так и онлайн. Проверять работы будут ведущие педагоги, эксперты-филологи и волонтеры. Свои результаты участники смогут увидеть 25 апреля на официальном сайте.