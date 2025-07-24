news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 24 июля 2025 18:24

Писарев считает «Динамо» одним из главных фаворитов на чемпионство РПЛ, несмотря на ничью

Читайте нас в
Телеграм
Писарев считает «Динамо» одним из главных фаворитов на чемпионство РПЛ, несмотря на ничью
Фото: fcdynamo.ru

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о шансах московского «Динамо» взять чемпионство РПЛ в этом сезоне.

«Я не удивился игре «Балтики». Они контрольные матчи играли на максимуме, с тем же «Зенитом». «Динамо» Карпина — идеальный раздражитель. Первый матч в РПЛ после возвращения, игра в Москве. Конечно, команда будет настраиваться максимально. Они сыграли в такой футбол благодаря дисциплине, агрессии и самоотдаче. В долгую калининградцам одного настроя не хватит. Им нужно внедрять новичков. Во втором туре у «Балтики» будет «Спартак». Тоже хороший раздражитель. Для РПЛ очень хорошо, когда победитель Первой лиги дает бой лидеру РПЛ.

На «Динамо» и Карпина будет давление в каждом туре. Не стоит забывать, что у них не было Тюкавина, Майсторовича, Чавеса, Карраскаля. Требования Карпина отличаются от Лички, и какое-то время понадобится команде освоиться с новым тренером. «Динамо» остается одним из фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ», –сказал Писарев Metaratings.ru.

Напомним, во втором туре «Динамо» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 26 июля в 17:30 по мск. Команда Валерия Карпина занимает девятое место в таблице РПЛ с одним очком.

#фк динамо #спорт #футбол #премьер-лига #валерий карпин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

Семья из Татарстана получила 1,5 млн рублей за переезд в село

24 июля 2025
Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

Более 2 тысяч семей в Татарстане улучшили жилищные условия по программе соципотеки

24 июля 2025