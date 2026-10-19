Писарев: «Рубин» утратил идентичность после разгрома от «Спартака»

Фото: rubin-kazan.ru

Тренер сборной России Николай Писарев раскритиковал игру «Рубина» и заявил, что команда утратила свою идентичность. Ранее в матче 11-го тура РПЛ казанцы разгромно проиграли московскому «Спартаку» (0:4).

«По‑моему, самая легкая победа «Спартака» в этом сезоне. Но беззубость «Рубина» удивляет. Казанцы всегда славились боевитостью, неуступчивостью. Но в этой игре они меня удивили. «Спартак» же просто сыграл в свою силу. Для меня удивительно, что «Рубин» потерял свою идентичность. Это была крепкая команда, которая всем давала бой. Но в этот раз на поле была просто беззубая команда», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» с 12 очками располагается на 10-й строчке в чемпионате России и не побеждает в матчах РПЛ с конца августа. «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, опередив ЦСКА (22) и «Краснодар» (22).