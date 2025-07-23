Писарев рассказал, почему «Ростов» не сумел удержать победный счет в игре с «Зенитом»

Фото: fc-zenit.ru

Российский тренер Николай Писарев высказался о матче «Ростова» с «Зенитом» (1:2) в первом туре РПЛ.

«"Зенит" в первом тайме играл плохо. Команде сложно было реализовать свою игру с опорными полузащитниками Барриосом и Сантосом. Оба разрушители и оборонительные игроки. Жерсон должен был добавить в атаке, хотя он тоже низко играл.

Во втором тайме у "Ростова" силы закончились. Был энергозатратный футбол, много бегали без мяча, дисциплинированно, на рывках. "Ростов" удивил тем, что после потери лидеров не сломался. Прохин выполняет роль Глебова, очень понравились Вахания и Комаров. Для "Ростова" хороший матч, не хватило ресурса замен», – сказал Писарев Metaratings.ru.

Напомним, в игре с «Ростовом» за «Зенит» забили Матео Кассьерра и Андрей Мостовой с пенальти. За «желто-синих» отметился Иван Комаров.

Во втором туре команда Сергея Семака встретится с «Рубином» 27 июля в 20:00 по мск. «Ростов» же сыграет с московским «Динамо» 26 июля в 17:30 по мск.