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На главную ТИ-Спорт 31 июля 2026 09:06

Писарев рассказал, что исчезло с появлением нового формата Кубка России

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Писарев рассказал, что исчезло с появлением нового формата Кубка России
Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Экс-футболист, а ныне тренер Николай Писарев рассказал, что ему не нравится в нынешнем формате Кубка России по футболу.

«При новом формате Кубка мы каждый год видим, что медиакоманды обыгрывают клубы Второй лиги. Но в этом формате очень мала вероятность, что кто‑то из Второй или Медиалиги дойдёт до команд РПЛ. А раньше, например, мы приезжали в Красный Сулин — там играл московский «Спартак». Пропал вот этот кубковый шарм, когда маленькая команда могла привезти гранда в свой город», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что во второй раунд Кубка прошли пять медийных команд.

#футбол
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