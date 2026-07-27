Писарев объяснил, что считает главной проблемой «Локомотива» на старте ЧР

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Экс-футболист, тренер сборной России Николай Писарев объяснил, что считает главной проблемой московского «Локомотива» на старте сезона-2026/2027.

«Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция. И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей "Локомотива" сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьёва», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, «железнодорожники» сыграли вничью с «Ахматом» 1:1 в первом туре нового сезона.