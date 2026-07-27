news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 июля 2026 10:14

Писарев объяснил, что считает главной проблемой «Локомотива» на старте ЧР

Читайте нас в
Телеграм
Писарев объяснил, что считает главной проблемой «Локомотива» на старте ЧР
Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Экс-футболист, тренер сборной России Николай Писарев объяснил, что считает главной проблемой московского «Локомотива» на старте сезона-2026/2027.

«Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция. И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей "Локомотива" сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьёва», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, «железнодорожники» сыграли вничью с «Ахматом» 1:1 в первом туре нового сезона.

#футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

26 июля 2026

Режим беспилотной опасности объявлен в Татарстане

27 июля 2026
Новости партнеров