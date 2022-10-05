Пирс, зона отдыха и тысячи растений появятся у озера в новом парке в «Салават купере»

В жилом районе «Салават купере» подходит к концу обустройство нового парка. Начав работы, специалисты решили сохранить небольшое озеро, находящееся на его территории, и благоустроить площадку вокруг него. По данным мэрии Казани, работы завершены на 83%.

Рядом с водоемом возводятся амфитеатр с качелями, пирс, смотровая площадка и зона отдыха, а его берега на площади 4 тыс. кв. метров озеленят растениями, быстро разрастающимися в воде. Дно сохраненного водоема, как и на Лебяжьих озерах, покрыли мембранной тканью. Заполнить его планируют водой из скважин, используя насосы.

На сегодняшний день в парке заканчивают строительство амфитеатра, который будет совмещен с кафе, прокатом и коворкингом. Ожидается, что на площадке со ступенеобразными рядами сидений казанцы смогут отмечать праздники и проводить различные мероприятия.

Кроме того, в парке завершился монтаж оборудования для детской и спортивной площадки, площадки для выгула собак, а также ограждения, лестницы и пандусы. Параллельно рабочие продолжают установку малых архитектурных форм.

На территории парка высажено уже 500 деревьев: елей, тополей, берез, сосен, яблонь — и 4,4 тыс. кустарников.

Сейчас специалисты работают над вертикальной планировкой пространства, подведением инженерных сетей, обустройством ливневых и хозяйственно-бытовых канализаций, подключением автополива и оборудованием деревянного настила.

Как сообщили в исполкоме, вторая очередь благоустройства выполнена на 85%. Работы над ним стартовали весной и, планируется, завершатся уже в ближайшее время. Отдохнуть в новом парке смогут 22 тыс. жителей района.