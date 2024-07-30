Пирс, тротуар и освещение: территорию у озера Званка оборудуют к концу года

В деревне Званка Пестречинского района ведется второй этап благоустройства парка по улице Приозерная. Как рассказали «Татар-инфому» в пресс-службе муниципального образования, в настоящее время подрядная организация ведет устройство пирса, строительство тротуара, монтаж освещения.

На объекте завершены свайные работы, срезка труб по уровню, электросварочные работы по устройству оголовков.

Выполнены все работы по устройству кабелей: слаботочная система и электроснабжение. Выставлены поребрики, под них сделано основание.

В прошлом году в рамках первой очереди в ходе благоустройства были установлены подпорные стены, произведен монтаж металлоконструкций и деревянного настила, лестницы уложены брусчаткой, проведено устройство наружного электроснабжения.

На территории объекта установлены малые архитектурные формы, высажены кустарники, деревья.

Срок окончания работ — конец 2024 года.

В Пестречинском районе с 2019 года по нацпроекту построено 2 парка, один из них будет сдан в этом году.

Работы проводятся в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.