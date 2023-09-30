Пирс, кинотеатр и фонтаны: в Бугульме открыли новое общественное пространство у водоема

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

В Бугульме состоялось открытие нового общественного пространства на территории, прилегающей к центральному водоему по улице Мусы Джалиля. В церемонии открытия приняли участие глава Бугульминского района Линар Закиров и представители Института развития городов РТ, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Реконструкция Центрального водоема началась в 2016 году в рамках реализации республиканской программы обустройства водоохранных зон.

Работы производились со стороны улицы Ярослава Гашека. Тогда была создана пешеходная улица, организованы новые дорожки, установлены малые архитектурные формы, навигация, велопарковки, яркая детская площадка, скульптуры, бионические перголы, скамейки, вид которых напоминает о речной гальке, отремонтирован надземный пешеходный мост и лекторий, проведено освещение.

«Именно тогда родилась концепция активации городского центра — единого центрального рекреационного ядра. Благоустроили территорию водоема, исторической площади со сквером и Сокольскую гору — все пространства связали пешеходным маршрутом», — подчеркнула куратор Института развития городов РТ Анна Абдулкадирова.

Район дважды одерживал победу в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения»: в 2018 и 2020 годах. В 2020 году приступили к последней очереди реконструкции — к благоустройству территории по улице Мусы Джалиля.

«Команда архитекторов прорабатывала конкурсную концепцию, приводила ее к эскизному проекту. Отказались от ряда автомобильных проездов, сделали акцент в пользу пешеходов и велосипедистов. Всё получилось, проект живет. Главное пожелание жителям Бугульмы — чтобы они активно пользовались пространством и берегли его!» — заявили представители архитектурно-инженерной компании «Реновация».

По всей территории помимо пешеходных и велосипедных дорожек, освещения и озеленения внедрили разные функциональные площадки. Это экстрим-зона с бетонным боулом, площадка-воркаут, стритбольная площадка, сквер с каскадом фонтанов, новый пирс на водоеме и летний кинотеатр под открытым небом. Работы обошлись в 194 млн рублей.

«На каждом этапе мы работали комплексно. Это отражается в создании гармоничной архитектурной среды за счет нескольких программ: прилегающие дворовые территории благоустроили по программе „Наш двор“, провели капитальный ремонт домов с созданием на фасадах муралов, благоустроили площадь перед домом техники и, конечно же, внедрили инфраструктуру туристического проекта „Карта сокровищ“, который связал в один маршрут основные общественные пространства города и исторические объекты. Три проезжие части обустроили под вело-пешеходные пространства», — подчеркнул мэр Бугульмы.

На каждой локации были созданы разнообразные активности. На благоустроенной площадке перед Домом техники состоялся танцевальный баттл, а на территории экстрим-зоны лучшие райдеры провели мастер-классы, тренировки и показательные выступления. Юные спортсмены соревновались на велодорожках и на стритбольной площадке.

На новом пирсе обучающиеся судомодельного объединения устроили состязания на радиоуправляемых корабликах. В сквере фонтанов гостей ожидал литературный вечер — здесь читали стихи и звучала классическая музыка.