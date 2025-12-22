Пиррова победа Петросян, Петр Первый и скандал у парников: итоги ЧР перед Олимпиадой

Лучший чемпионат России в истории. Такие оценки стали давать эксперты сразу после финального проката Гуменника, завершившего турнир. В этом есть частичная правда. К победе Аделии Петросян остаются большие вопросы, в парах – судейский скандал, и только у мужчин развернулась чистая гладиаторская битва. Подробнее об итогах – в материале «ТИ-Спорта».





Петросян – трехкратная, но нужна ли такая победа России и самой Аделии?

Третья подряд победа Аделии Петросян на чемпионате России обернулась не праздником, а пирровой победой, которая оставила на льду горьковатый осадок вместо радости. После безупречной короткой программы с тройным акселем все ждали триумфа, но произвольная программа рассыпалась: все три ключевых прыжка ультра-си были исполнены с ошибками. Чемпионский титул она удержала не благодаря безупречному катанию, а благодаря тому запасу баллов, который судьи щедро начислили ей накануне. По сути, Аделия развалилась психологически, не справившись с давлением.

В произвольной программе Петросян получила 149,43 балла, уступив Алисе Двоеглазовой, чей результат составил 152,81 балла. Виктория завоевана не безоговорочным триумфом, а за счет преимущества, полученного ранее в безупречной короткой программе.

Эта формальная победа, вместо того чтобы вселить уверенность перед Олимпиадой, вызвала лишь растерянность. И тренеры, и сама Аделия после выступления выглядели не триумфаторами, а людьми, находящимися под чудовищным прессом ответственности. Права на ошибку у них больше нет — это напряжение читалось в каждом их жесте.

Главный вопрос, который повис в воздухе: была ли нужна эта сомнительная победа перед Олимпиадой, где судейство будет совсем другим? Возможно, даже дать победить кому-то из девочек: той же юной Двоеглазовой, которая растет семимильными шагами, сыграло бы куда более благоприятную роль для самой Аделии. Перед Миланом она должна понимать, что ей необходимо кататься иначе и психология перед решающим прокатом – самый важный фактор, над которым ей необходимо работать. На предстоящей Олимпиаде в Италии таких подарков от судей ждать не стоит, а времени на то, чтобы набрать форму и уверенность, осталось катастрофически мало.

Впрочем, сама Аделия отреагировала на свое выступление спокойно и рассудительно, что не может не радовать.

«Чемпионат России – как этап перед самым важным стартом лично для меня. Рада, что удалась короткая программа. Хочется доработать те моменты, которые не удались. Просто надеюсь, что не подведу ни себя, ни своих тренеров, ни тех людей, которые меня поддерживают. Надеюсь просто сделать свое», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Вслед за Аделией расположились Алиса Двоеглазова (227.40 балла) и Мария Захарова (217.73 балла). Алиса уже резко отреагировала на итоговые баллы на чемпионате России, репостнув пару видео в TikTok с критикой болельщиков в отношении судейства.

«Судейство ####### [надоело], нервов не осталось, бедные девочки. #алисачр26дляменя», – подписан один из роликов.

Что касается еще одной надежды Этери Тутберидзе, Дины Хуснутдиновой, – она заняла шестое итоговое место с общими 214.96 балла. Нынешний чемпионат России продемонстрировал, что в дебютном сезоне Дине еще нужно время, чтобы освоиться и постепенно усложнять свою программу. И это вполне нормально для дебютантки, которая только в августе перебралась в новую для себя школу.

«Отказалась от риска в произвольной программе, но я очень-очень хочу и думаю, что у меня получится на дальнейших соревнованиях попробовать четверной тулуп. Сейчас стояла задача отобраться в сборную России, рада, что смогла это сделать.

Дальше хочу продолжать нарабатывать скольжение, представление программы. Конечно же, отстаю от девочек в этом плане, у меня только сейчас радость, что все закончилось», — передает слова Хуснутдиновой «Чемпионат».

Петр первый. Впервые! Поможет ли это в Милане?

Куда более напряженными получились мужские соревнования. Вот где действительно развернулась борьба и держала до самого конца. Как это и бывает в фильмах 90-х, когда спортсмен долго идет к своей цели через неудачи, а потом становится лучшим, проявив волю и обретенную уверенность. Это случилось в реальности – в Санкт-Петербурге. А главными героями этого спортивного спектакля стали Петр Гуменник и Евгений Семененко.

Сразу после их дуэли болельщики принялись сравнивать это с противостоянием гладиаторов. Едва вернувшийся после травмы Евгений Семененко выступал как раз в образе окровавленного Спартака. Под стать образу он показал стальной характер. Его программа с четырьмя четверными прыжками была выточена до блеска — чисто, мощно, без единой помарки. Он боролся за каждую десятую балла и был в миллиметре от победы, повторив сценарий прошлых лет.

Однако в самом финале должен был выступить наша главная олимпийская надежда – Петр Гуменник с его дерзкой, почти безумной стратегией – программой с пятью четверными прыжками. Петр осознанно шел на огромный риск, зная, что малейшая ошибка может все разрушить. И пусть идеального, кристального катания не вышло — были и «бабочка» на сальхове, и недокрут. Но решающими стали не только эти прыжки. Важным козырем стал запас, созданный в короткой программе, и безупречное мастерство в «мелочах»: дорожках шагов и вращениях высшего уровня. Его воля к победе, помноженная на холодный расчет, принесла долгожданный титул чемпиона России с суммой в 304.95 балла. Для Семененко, набравшего 296.80 балла, этот день стал доказательством его силы духа, но не триумфом.

Судьи выбирали между безупречным, но чуть менее сложным путем Семененко и рискованной, дерзкой попыткой пробиться к заветному золоту Гуменника. Это история о том, как мечта, подкрепленная стальными нервами и работой, смогла превзойти даже самое чистое исполнение. Напряженная атмосфера «Юбилейного», где зал буквально взрывался от эмоций, стала идеальным фоном для этого чемпионата России, который уже сейчас называют лучшим за всю историю этого турнира. По крайней мере в мужских соревнованиях.

«Петр I» – было написано на одном из плакатов персональных болельщиц, и постер оказался вещим. Гуменник, которого еще год назад не рассматривали как лучшего фигуриста России, сегодня является безоговорочно главной звездой мужского одиночного катания в стране.

Были в этом кино с глубокой моралью и другие герои. Правда, как оказалось, второстепенные. Матвей Ветлугин ворвался в элиту с прокатом, от которого зал вставал на ноги. Его программа, включавшая три четверных прыжка, была исполнена с таким самоотверженным героизмом, что на трибунах у болельщиц можно было увидеть слезы во время затяжных аплодисментов.

Марк Кондратюк блеснул в первой группе, ненадолго поднявшись на вершину таблицы. А вот для действующего чемпиона Владислава Дикиджи и других фаворитов день сложился тяжело: нервы, ошибки и борьба, которая на этот раз не принесла успеха. Но Влада понять можно – он выступал, едва выйдя после травмы.

Впрочем, фигуристы прекрасно понимают, что в предолимпийский год судьи даже при прочих равных отдадут предпочтение «сборнику», которому вскоре выходить на олимпийский лед. Это авторитет, который необходимо демонстрировать для иностранных судей. Петр едет в Милан на фоне безоговорочного превосходства в России.

Судейский скандал у парников: это неприятно, но именно то, что нужно российскому парному катанию

В последние пару лет в России принято в основном критиковать парные соревнования. На Гран-при участвуют в основном по две-три пары, интриги почти никакой не было в течение всего прошлого сезона.

Но чемпионат России – это совсем другая история. Здесь все эмоции выходят наружу, а фигуристы выдают весь скопившийся потенциал. Не обошлось и без драматургии, ведь именно в парном катании у судей встала моральная дилемма – поставить четкие цифры за выполненные элементы или все-таки сложиться в совокупности по всему выступлению?

Что же случилось в «Юбилейном» в субботу?

Золотые медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, однако надо признать, что их путь к вершине пьедестала был откровенно неровным. На протяжении двух программ пара допустила несколько ошибок, включая падение в произвольной. Да, они совершили нечто особенное на льду – продемонстрировали безупречный четверной выброс-сальхов — элемент, без которого победа была бы невозможна. Но возникает вопрос: почему такой разрыв в оценках со вторым местом?

Получившие серебро Анастасия Мишина и Александр Галлямов, напротив, показали образец стабильности и чистоты катания. Их трагедия случилась буквально на последних секундах выступления — неожиданное падение с выброса, которое они не допускали годами. Это падение стоило им золота, отодвинув на второе место с минимальным отставанием в 0,66 балла. Такой ничтожный разрыв показывает, насколько тонкой была грань между триумфом и разочарованием. По иронии судьбы, именно пара, допустившая больше ошибок, праздновала победу.

Вот тут-то и возникает закономерный вопрос: может ли один, пусть и сверхсложный элемент перевесить несколько недочетов в остальной программе?

Победа Мишиной и Галлямова в их дуэли с Бойковой и Козловским была бы справедливой — по сумме двух прокатов они выглядели сильнее. Но вот итоговый отрыв всего в полтора балла вызывает вопросы. Неужели два явных недочета от одной пары и почти идеальное катание от другой — это разница лишь в 1.5 балла? И еще более странно, что при таком раскладе именно пара с ошибками умудрилась получить более высокие оценки за качество самого катания. Выглядит, мягко говоря, спорно.

Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, чье выступление многие эксперты назвали самым гармоничным и артистичным. Их бронза, пожалуй, единственный результат, не вызывающий сомнений у зрителей.

И все же, каким бы неприятным ни был прецедент в Санкт-Петербурге, нужно признать, что именно такие скандалы способны вернуть к парному катанию былой интерес. В последнее время стагнация у парников разочаровывала.

