Пирес призывает «ПСЖ» продать Сафонова, так как он не может конкурировать с Доннаруммой

Фото: en.psg.fr

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес призвал «ПСЖ» продать вратаря Матвея Сафонова.

«Доннарумму я бы оставил. Потому что он уверен в себе, и, конечно, благодаря ему «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Европы. Сафонов? Его бы я продал. Нужен другой вратарь, чтобы больше конкурировать с Доннаруммой и заставить его развиваться ещё сильнее», – сказал Пирес YouTube-каналу CARRE.

Напомним, Сафонов пополнил состав «ПСЖ» в июле 2024 года, перейдя в парижский клуб из «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей отыграл 17 матчей за французскую команду во всех турнирах, в семи из которых сохранил ворота «сухими». Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов выиграл с парижанами Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.