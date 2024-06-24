Пиратская «Головоломка 2» стала лучшим кинотеатральным релизом в России

Мультфильм «Головоломка 2» стал лучшим релизом выходного дня. Анимационная картина собрала в неофициальном российском прокате около 150 млн рублей за первый уикенд, согласно данным издания «Бюллетень кинопрокатчика».

«Мозг Райли внезапно подвергается капитальному ремонту в тот момент, когда необходимо освободить место для кое-чего совершенно неожиданного: новых эмоций. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления некой Тревожности. И похоже, не только её», – гласит краткий синопсис «Головоломки 2».

Прямое продолжение «Головоломки» (2015) возглавило американский бокс-офис со $100 млн за выходные и $355 млн за 12 дней. С учетом мировых сборов картина за те же две недели преодолела отметку в $724 млн, обогнав сиквел «Дюны» Дени Вильнева. По мнению издания Variety, у мультфильма есть шансы преодолеть отметку в миллиард, которую в этом году никто освоить не смог.

«Головоломка 2» демонстрируется в России в формате предсеансного обслуживания, поэтому сборы картины приблизительны. «Три богатыря. Ни дня без подвига», ближайший конкурент, за четыре дня официального проката заработал 60 млн рублей.